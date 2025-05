Nikola Grbić oglądał finał PlusLigi. Kto zwrócił uwagę selekcjonera?

W środę odbył się trzeci mecz finału PlusLigi. W bardzo dobrych nastrojach do tego spotkania przystępowali siatkarze klubu Bogdanka LUK Lublin, którzy prowadzili w serii 2:0. Gospodarze środowego starcia, czyli zawodnicy Aluron CMC Warty Zawiercie postawili się jednak rywalom, wygrywając mecz i tym samym przedłużając rywalizację o mistrzostwo Polski.

Na trybunach podczas tego starcia pojawił się Nikola Grbić. Po zakończeniu starcia selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski stanął przed kamerą Polsatu Sport i wypowiedział się na temat zmagań o złoty medal PlusLigi. Jak się okazało, Grbić przewidywał, że w trzecim meczu szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyli ekipa z Zawiercia.

- To jest normalne, tacy zawodnicy mają doświadczenie. Nie ma szans, że nie będzie ich reakcji. W dwóch meczach nie wygrali ani jednego seta, a teraz grali u siebie - to była normalna reakcja. Druga rzecz jest taka, że bardzo trudno zostać na tym poziomie, na którym Lublin zagrał dwa pierwsze mecze - powiedział w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz.

Trener Biało-Czerwonych wypowiedział się także na temat nerwów, które w środowym meczu towarzyszyły siatkarzom klubu z Lublina.

- Wszystko, co widzieliśmy, jest normalne. Grają bardzo ważne spotkania. Zaczynasz wtedy myśleć o tym, co może się zdarzyć i że w którymś momencie miałeś jakąś okazję. Oczywiście, kiedy skończy się punkt, to myślisz już o następnej akcji. Według mnie to jedyna rzecz, która może ci pomóc skoncentrować się na następnym punkcie - stwierdził.

Kto według selekcjonera najlepiej zaprezentował się w trzecim meczu o mistrzostwo Polski?

- Kwolek grał dzisiaj bardzo dobrze. Wszyscy grali dobre spotkanie. Zawiercie zagrało najlepszy mecz w tej rywalizacji. A jeżeli chodzi o Lublin, to zwróciłbym uwagę na Sawickiego, który zagrał bardzo dobry mecz i mam nadzieję, że zostanie na tym poziomie - ocenił Grbić.

Kolejny mecz finałowy PlusLigi zostanie rozegrany w sobotę 10 maja. Transmisja w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport