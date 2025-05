Konsternacja w PlusLidze! Czegoś takiego dawno nie było

Jastrzębianie przystąpili do tego sezonu jako najwięksi faworyci do złotego medalu. To właśnie ekipa z Górnego Śląska sięgała po mistrzostwo Polski w dwóch poprzednich latach. Wydawało się, że i tym razem będzie podobnie, ponieważ podopieczni Marcelo Mendeza zajęli pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej. Z kolei w ćwierćfinale bez większych problemów uporali się ze Steam Hemarpol Norwidem Częstochowa.

Kłopoty zaczęły się w półfinale, w którym jastrzębianie trafili na Bogdankę LUK Lublin. Rewelacja sezonu z Wilfredo Leonem w składzie okazała się zbyt mocnym rywalem. Jastrzębski przegrał pierwsze starcie u siebie 1:3, ale zdołał zrewanżować się w Lublinie, triumfując w takich samych rozmiarach. W decydującym spotkaniu znowu jednak wygrała Bogdanka, tym razem po tie-breaku.

Brak finału PlusLigi dla Jastrzębskiego Węgla to duże zaskoczenie. Wielki faworyt nie był w stanie pozbierać się w rywalizacji o brązowy medal, o czym świadczą trzy porażki z Projektem. Ostatni raz jastrzębian na podium mistrzostw Polski zabrakło w sezonie 2017/2018. Oczywiście pod uwagę nie bierzemy 2020 roku, w którym nie dokończono zmagań ze względu na pandemię COVID-19.

ZOBACZ TAKŻE: Nikola Grbić oglądał finał PlusLigi. Kto zwrócił uwagę selekcjonera?

Utytułowany klub ze Śląska od 2019 roku sięgnął po brąz, srebro i trzy złote medale. Tym razem musi obejść się smakiem, ale ten sezon jest jeszcze do uratowania. I to jak! Jastrzębski Węgiel niebawem rozpocznie bowiem walkę w Final Four Ligi Mistrzów.

Wracając jeszcze do rozgrywek ligowych, ostatnim mistrzem Polski, który w kolejnym roku nie stanął na podium była PGE Skra Bełchatów - w sezonie 2018/2019.

Jastrzębianie stracili również szansę na kontynuowanie medalowej passy w PlusLidze i dogonienie innych pod tym względem. W ostatnich latach najdłużej z podium rozgrywek nie schodziła ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (2016-2023), Asseco Resovia Rzeszów (2009-2016), PGE Skra Bełchatów (2005-2012), Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle (1997-2003) oraz AZS Częstochowa (1990-1997 oraz 1999-2005). W przypadku legendarnego klubu spod Jasnej Góry, medal zdobyty w 1998 roku sprawiłby, że ich passa trwałaby aż 16 lat! Warto jednak podkreślić, że częstochowianie sięgnęli w tamtym sezonie po Puchar Polski.

Polsat Sport