Oto finaliści Ligi Konferencji! Kto zagra we Wrocławiu?

Przed rewanżami w najlepszej sytuacji była londyńska Chelsea. "The Blues" wygrali tydzień temu 4:1 na wyjeździe z Djurgarden i wyglądało na to, że spotkanie u siebie będzie tylko formalnością. W zdecydowanie innym położeniu były natomiast zespoły Realu Betis i Fiorentiny. Hiszpanie zwyciężyli u siebie 2:1, więc ich przewaga nad Włochami była nieznaczna. Zwłaszcza że rewanż toczył się we Florencji.

Chelsea, zgodnie z przewidywaniami, potwierdziła swoją wyższość. W 38. minucie Kiernan Dewsbury-Hall zdobył bramkę na 1:0. Cała pierwsza połowa przebiegała pod dyktando gospodarzy, którzy posiadali piłkę przez 69% czasu. Szwedzi nie mieli żadnych argumentów, aby myśleć o remontadzie.

W drugiej części spotkania Anglicy nie forsowali tempa. Utrzymali przewagę i dzięki zwycięstwu 5:1 w dwumeczu w pełni zasłużenie zameldowali się w finale.

Zdecydowanie więcej działo się w drugim półfinale. Lepiej rozpoczął się on dla Betisu, który w 30. minucie wyszedł na prowadzenie 1:0 (3:1 w dwumeczu). Fiorentina nie poddała się jednak i odrobiła straty jeszcze przed przerwą. Dubletem popisał się Robin Gosens, doprowadzając tym samym do wyrównania w całej rywalizacji.

Do końca podstawowego czasu gry żaden gol już nie padł. To oznaczało tylko jedno - konieczność rozegrania dogrywki. W niej lepsi okazali się gracze Betisu, którzy zdobyli decydującą bramkę. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2, a dwumecz - zwycięstwem Hiszpanów 4:3.

W wielkim finale Ligi Konferencji zmierzą się więc Chelsea i Betis - zespoły, które w ćwierćfinałach wyeliminowały odpowiednio Legię Warszawa i Jagiellonię Białystok.

Półfinały Ligi Konferencji - wyniki:

Chelsea - Djurgarden 1:0; 5:1 w dwumeczu - awans Chelsea

Bramka: Kiernan Dewsbury-Hall 38

Chelsea: Filip Jorgensen - Malo Gusto, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Josh Acheampong - Kiernan Dewsbury-Hall, Reece James (Trevor Chalobah 70), Marc Cucurella (Shumaira Mheuka 46), Jadon Sancho (Genesis Antwi 70) - Reggie Walsh, Tyrique George

Djurgarden: Jacob Rinne - Keita Kosugi, Miro Tenho, Jacob Une Larsson (Marcus Danielson 64), Viktor Bergh - Hampus Finndell (Carl Selfven 86), Daniel Stensson (Melvin Vucenovic Persson 81), Tobias Fjeld Gulliksen (Atlee Manneh 86) - August Priske, Tokmac Nguen, Santeri Haarala (Isak Alemayehu 64)



Fiorentina - Real Betis 2:2, 3:4 w dwumeczu - awans Realu Betis

Bramki: Robin Gosens 34, 42 - Antony 30, Abdessamad Ezzalzouli 97

Fiorentina: David De Gea - Marin Pongracić (Nicolo Zaniolo 106), Pietro Comuzzo, Luca Ranieri - Yacine Adli (Amir Richardson 46), Dodo (Andrea Colpani 106), Rolando Mandragora, Nicolo Fagioli (Michael Folorunsho 88), Robin Gosens (Fabiano Parisi 95) - Moise Kean, Albert Gundmundsson (Lucas Beltran 95)

Real Betis: Francisco Vieites - Youssouf Sabaly (Hector Bellerin 87), Marc Bartra (Nobel Mendy 58), Natan, Ricardo Rodriguez - Johnny, Giovani Lo Celso (Abdessamad Ezzalzouli 58), Antony, Isco, Pablo Fornals (Aitor Ruibal 91) - Cedric Bakambu (Sergi Altimira 91)

Finał Ligi Konferencji:

Chelsea - Real Betis

Kiedy finał Ligi Konferencji 2025?

Finał Ligi Konferencji odbędzie się 28 maja na stadionie we Wrocławiu. Początek meczu o godzinie 21:00. Transmisja na sportowych antenach Polsatu i w Polsat Box Go.