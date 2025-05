Pogromcy polskich klubów w finale? Taki scenariusz jest możliwy

Drużyny z PKO BP Ekstraklasy w tym sezonie zachwyciły kibiców swoją grą w europejskich pucharach. Legia Warszawa w fazie ligowej Ligi Konferencji zajęła siódme miejsce, dzięki czemu od razu wskoczyła do 1/8 finału międzynarodowej rywalizacji. Jagiellonia Białystok uplasowała się natomiast na dziewiątej pozycji, co dało jej awans do 1/16 finału.

Obie polskie ekipy dotarły aż do ćwierćfinałów najmłodszego europejskiego pucharu, w których stanęły naprzeciwko potęg. Legię wyeliminowała Chelsea, a Jagiellonię Real Betis. Co ciekawe, obie ekipy, które rozprawiły się z polskimi zespołami, nadal mają szansę na grę w wielkim finale, który odbędzie się we Wrocławiu.

Chelsea rywalizuje w półfinale z Djurgarden. Szwedzka ekipa nie zaprezentowała się najlepiej w pierwszym starciu, w którym przegrała 1:4. Co więcej, rewanżowe spotkanie odbędzie się w Anglii, więc awans "The Blues" do finału można uznać za formalność.



Sprawa jest natomiast o wiele bardziej skomplikowana, jeżeli chodzi o Real Betis. Co prawda hiszpańska ekipa pokonała w pierwszym meczu Fiorentinę 2:1, jednak rewanż zostanie rozegrany we Włoszech. Istnieje zatem szansa, że "Lilie" odwrócą losy rywalizacji i zapewniają sobie awans do wielkiego finału.

Ostatni mecz Ligi Konferencji w sezonie 2024/2025 odbędzie się 28 maja we Wrocławiu.

Półfinały Ligi Europy i Ligi Konferencji - rewanże. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Wszystkie mecze rewanżowe półfinałów Ligi Europy i Ligi Konferencji odbędą się 8 maja.

Plan transmisji:

Studio, godz. 20:00 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Liga Europy:

Manchester United - Athletic Bilbao, godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

Bodo/Glimt - Tottenham, godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

Liga Konferencji:

Fiorentina - Real Betis, godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go)

Chelsea FC - Djurgardens IF, godz. 20:50 (Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go)

Magazyn Ligi Europy i Ligi Konferencji, godz. 23:55 (Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go)

AA, Polsat Sport