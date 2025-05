Rosjanie przywróceni do olimpijskiej konkurencji. Załatwił im to miliarder

Rosjanie i Białorusini byli odsunięci od zawodów spod egidy Międzynarodowej Federacji Szermierczej przez ponad trzy lata. Teraz to się jednak zmieniło. Związek poinformował, że sportowcy z obu krajów zostali przywróceni do rywalizacji. Będą co prawda występowali pod neutralną flagą i bez symboli narodowych, ale pomimo tego to duży krok w kierunku ich pełnego powrotu. Co ważne - luzowanie sankcji tyczy się nie tylko sportowców, ale również trenerów.

Tym samym Rosjanie i Białorusini będą mogli uczestniczyć w nadchodzących mistrzostwach świata, a później także Europy. Na reakcję Ukrainy nie trzeba było długo czekać. Federacja naszych wschodnich sąsiadów zapowiedziała, że złoży odwołanie.



"Uważamy, że decyzja ta jest bezprawna i niezgodna z zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. FFU przygotowuje oficjalne odwołania do Europejskiej Konfederacji Szermierczej i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego" - czytamy w oświadczeniu.



Warto wspomnieć, że prezydentem Międzynarodowej Federacji Szermierczej jest rosyjsko-uzbecki miliarder Aliszer Usmanow. To on lobbował za przywróceniem do rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi.