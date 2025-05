SPORT FOR BRANDS 2025. Konferencja, która łączy sport z biznesem pod patronatem Polsatu Sport

W ostatnich dniach Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała dokument "Dobre praktyki w zakresie prowadzenia sponsoringu sportu przez Spółki z udziałem Skarbu Państwa". Rekomendacje te mają na celu uporządkowanie działań sponsorskich, zapewniając ich przejrzystość, efektywność ekonomiczną oraz neutralność polityczną. W kontekście tych zmian szczególnego znaczenia nabiera konferencja Sport For Brands 2025, która zgromadzi przedstawicieli czołowych marek, organizacji sportowych, ekspertów oraz reprezentantów administracji publicznej, by wspólnie omówić kierunki rozwoju sponsoringu sportowego w Polsce.

Rekomendacje KPRM wskazują na potrzebę strategicznego podejścia do sponsoringu sportowego. Zarówno SSP jak i firmy prywatne coraz częściej chcą kreować nowe standardy i wprowadzać zmiany, które w perspektywie długoterminowej będą pozytywnie oddziaływać na całe środowisko. Zmiany są potrzebne, ale bez dialogu, współpracy i wymiany doświadczeń różnych interesariuszy rynku, osiągnięcie mierzalnych efektów będzie trwało zdecydowanie dłużej. Konferencja Sport for Brands to idealne miejsce do dyskusji z całą branżą na temat wdrażania tych wytycznych w praktyce – podkreśla Łukasz Banaszak, Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia Sport Biznes Polska.

Platforma do dyskusji o dobrych praktykach

Na uczestników wydarzenia czeka sprawdzony i wysoko oceniany przez rynek format prezentacji case studies oraz debat eksperckich. W ciągu jednego dnia na scenie zaprezentuje się 15 topowych marek, które – wspólnie z przedstawicielami sponsorowanych organizacji – przedstawią kulisy skutecznych współprac sponsorskich. To unikalna okazja, by spojrzeć na sponsoring z dwóch stron: biznesu i sportu.

W programie między innymi:

1. Kodeks dobrych praktyk sponsoringu sportu przez Spółki Skarbu Państwa. Jak w praktyce powinien wyglądać odpowiedzialny sponsoring realizowany przez państwowe spółki? Nowe rekomendacje KPRM to nie tylko zbiór zasad – to impuls do przemyślenia, jak działać bardziej przejrzyście, efektywnie i w duchu realnego wpływu społecznego. W rozmowie one-on-one przyjrzymy się, jak te wytyczne mogą zmienić codzienność współpracy między markami a organizacjami sportowymi – i co to oznacza dla całego rynku.

2. ROI vs AVE – czy sponsoring to tylko liczby, czy także emocje i cele społeczne? Efektywność sponsoringu od zawsze wzbudza emocje – z jednej strony są tabelki, wskaźniki i raporty, z drugiej: ludzie, wartości i zaangażowanie. W tej debacie porozmawiamy o tym, gdzie dziś leży prawdziwa wartość działań sponsorskich. Jak ją mierzyć? Jakich efektów oczekują marki? I czy ROI naprawdę musi wykluczać autentyczne emocje?

3. Promocja marek na rynkach zagranicznych poprzez sport. Dobre mecze budzą emocje, ale mogą też otwierać nowe rynki. W erze globalnych transmisji, europejskich pucharów i rosnącej rozpoznawalności polskich klubów – sponsoring staje się narzędziem ekspansji. Podczas tej dyskusji pokażemy, jak sport może wspierać międzynarodową strategię marki – i jakie kompetencje są potrzebne, by skutecznie wykorzystać jego potencjał na zagranicznych rynkach.

4. Sport a marketing miejsc – mit czy rzeczywistość? Czy stadion może promować miasto? A bieg uliczny wzmocnić markę regionu? Samorządy coraz częściej sięgają po sport, by wspierać swoje cele wizerunkowe, społeczne i ekonomiczne. Ale czy potrafimy właściwie oceniać efekty tych działań? W tej debacie zapytamy, jak naprawdę wygląda synergia między sportem, biznesem i promocją lokalną – i kiedy przynosi ona realną wartość.

Konferencja Sport for Brands 2025 to wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz zdobycia wiedzy na temat najnowszych trendów w sponsoringu i marketingu sportowym. A wszystko po to, by tworzyć mosty między sportem a biznesem – nie tylko na chwilę, ale na dłużej.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępne jest TUTAJ.

