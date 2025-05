Tak wyglądał ostatni sezon Andrzeja Wrony. Zobacz najlepsze akcje (WIDEO)

W środę rozegrany został ostatni mecz o brązowy medal w PlusLidze. Po trzech spotkaniach szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili siatkarze PGE Projektu Warszawa, pokonując zawodników JSW Jastrzębskiego Węgla i tym samym zapewniając sobie miejsce na najniższym stopniu podium.

Na pewno było to wyjątkowe starcie dla Andrzeja Wrony. Polski siatkarz, który przez lata występował na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w naszym kraju, a w reprezentacji sięgnął między innymi po mistrzostwo świata, postanowił bowiem zakończyć karierę wraz ze swoim ostatnim meczem sezonu 2024/2025.

Nic zatem dziwnego, że po triumfie nad ekipą z Jastrzębia-Zdroju Wrona nie był w stanie powstrzymać łez.

- Myślę, że nie mamy tyle czasu i obecnie nie jestem w stanie emocjonalnie powiedzieć wszystkiego, co czuję i co mnie spotkało ze strony kibiców przez te 18, a nawet 25 lat. Powiem po prostu dziękuję i to była przyjemność grać nawet przeciwko wszystkim na wyjazdach w głośnych halach w Polsce. Dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia - powiedział siatkarz w rozmowie z Bożeną Pieczko.

Wrona od 2016 roku występował w siatkarskim klubie z Warszawy. Przez te wszystkie lata środkowy był jednym z najważniejszych zawodników stołecznego zespołu. W załączonym materiale wideo prezentujemy najlepsze akcje zawodnika urodzonego w 1988 roku w jego ostatnim sezonie w PlusLidze.

