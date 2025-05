To tam wylądował Kurek! Zaskakujący kierunek? Wymowny wpis siatkarza

Za Kurkiem niezwykle ciężki sezon. Już jego początek należał do wymagających ze względu na bolesną kontuzję oka, którą odniósł na inaugurację rozgrywek. Wówczas jego ZAKSA Kędzierzyn-Koźle rywalizowała na wyjeździe z PGE Projektem Warszawa.

Transfer Kurka do Kędzierzyna-Koźla i powrót do tego klubu po wielu latach przerwy był jednym z najważniejszych wydarzeń w polskiej siatkówce klubowej w kończącym się sezonie. Atakującemu nie udało się wywalczyć żadnego medalu z ZAKSĄ, ale drużyna dowodzona przez Andreę Gianiego w wielu meczach pokazała się z bardzo dobrej strony.

"Parę słów ode mnie. Dzięki mistrzom z poprzednich lat dało się poczuć ducha wielkiej ZAKSY i mimo że nie osiągnęliśmy tego co wy w poprzednich latach, to daliśmy wszystko do końca jak stara dobra ZAKSA. Młodzi, którzy idą po swoje gdzie indziej, zaraz będą na ustach wszystkich, mark my words (zapamiętajcie moje słowa - przyp. red.). Chłopaki, którzy zostają są na dobrym kursie i poprowadzą ten klub tam, gdzie powinien być - Andrea (Giani - przyp. red.) i cały sztab o to zadbają, więc jesteście w najlepszych rękach. Panowie bardzo, bardzo dziękuję. To była wielka przyjemność" - napisał Kurek pod koniec kwietnia w mediach społecznościowych.

Przygoda 36-latka z ZAKSĄ trwała tylko sezon. Wciąż nie wiadomo, gdzie trafi mistrz świata z 2018 roku. Najczęściej w jego kontekście mówi się o Japonii, w której doświadczony siatkarz już występował w latach 2020-2024 jako zawodnik Wolfdogs Nagoya. Na razie Kurek wraz ze swoją żoną Anną odpoczywają na wakacjach w Dubaju, czym pochwalił się sam zainteresowany na Instagramie.

Warto podkreślić, że Dubaj to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, ale częściej w okresie jesienno-zimowym. Latem temperatura powietrza sięga nawet 45 stopni Celsjusza, więc wybór tego miejsca o tej porze roku jest zaskakujący. Kurkowie zasugerowali to opisem pod zdjęciem. "Fried Kurki", czyli "smażone Kurki", co nawiązuje do panującego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich upału.

