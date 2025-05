Zaskakujące informacje na chwilę przed meczami! Dwie gwiazdy wycofały się z turnieju w Rzymie

Badosa w swoim pierwszym meczu podczas tegorocznej edycji zmagań w stolicy Włoch miała stanąć naprzeciwko Naomi Osaki. Kibice tenisowi już ostrzyli sobie zęby na to starcie, gdy nagle... Hiszpanka postanowiła wycofać się z turnieju. Jako oficjalny powód takiej decyzji podano kontuzję pleców.

Miejsce zawodniczki z Półwyspu Iberyjskiego zajęła Viktorija Golubić, która przegrała w finale kwalifikacji do włoskiej imprezy.

ZOBACZ TAKŻE: Ile Iga Świątek może "zarobić" w Rzymie? Bardzo trudna sytuacja Polki

Sytuacja prezentuje się inaczej, jeżeli chodzi o mecz Kvitowej. Czeszka również miała wyjść na kort o 11:00 i zmierzyć się z inną znaną zawodniczką - Ons Jabeur. Kvitowa nabawiła się jednak kontuzji prawej nogi, przez co musiała zrezygnować z gry we Włoszech. W tej sytuacji Tunezyjka bez gry awansowała do kolejnego etapu turnieju.

Jabeur w przeciwieństwie do Osaki nie otrzymała nowej rywalki w drugiej rundzie rywalizacji, ponieważ Kvitova zagrała już jeden mecz w Rzymie. Jej wyższość w pierwszej rundzie musiała uznać Irina-Camelia Begu.

AA, Polsat Sport