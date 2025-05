Wisła Kraków walczy o powrót do PKO BP Ekstraklasy. "Biała Gwiazda" zajmuje piąte miejsce i ma 53 punkty na koncie. W tej chwili znajduje się w strefie dającej prawo gry w barażach.

Do końca sezonu zasadniczego pozostały trzy kolejki.

- Oczywiście my sobie zdajemy sprawę, że to są 3 ostatnie kolejki i że rywal jest naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji tej wiosny. Statystyka, jaką wyśrubowali, i średnia punktu na mecz jest naprawdę imponująca i tutaj na pewno trzeba to uszanować i docenić, że będziemy grali z zespołem, który jest całą wiosnę w bardzo dobrej formie - jest skuteczny i ma bardzo podobną filozofię gry do naszej, bo tam jest wiele elementów podobnych - powiedział trener Wisły Mariusz Jop.

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Wisła Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.