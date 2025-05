Co tam się działo? Wszystkie gole w półfinałach Ligi Konferencji (WIDEO)

Przed nami ostatni mecz w tej edycji Ligi Konferencji. W czwartek dowiedzieliśmy się, które ekipy zagwarantowały sobie awans do wielkiego finału, który zostanie rozegrany we Wrocławiu. O trofeum rywalizować będą Chelsea i Real Betis.

ZOBACZ TAKŻE: Angielska dominacja w Lidze Europy! Zobacz wszystkie półfinałowe gole (WDIEO)

Zespół "The Blues" w półfinale europejskiego pucharu stanął naprzeciwko Djurgarden. Drużyna z Premier League w pierwszym meczu, który był rozgrywany we Szwecji, rozgromiła oponentów, wygrywając mecz 4:1. Awans Chelsea do finału był zatem tylko formalnością. Klub ze Stamford Bridge wygrał rewanż 1:0.

Real Betis nie miał tak łatwej przeprawy przez półfinał. Hiszpańska ekipa rozpoczęła rywalizację na tym etapie od zwycięstwa nad Fiorentiną u siebie 2:1. "Lilie" w rewanżu zdołały odrobić stratę, przez co o wyniku musiała zadecydować dogrywka. Ostatecznie Real Betis przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, zdobywając decydującą bramkę w 97. minucie.

Zatem w półfinałach tej edycji Ligi Konferencji zobaczyliśmy w sumie 13 goli: pięć Chelsea, cztery Realu Betis, trzy Fiorentiny i jeden Djurgarden. W załączonym materiale wideo prezentujemy wszystkie wyżej wymienione trafienia.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W finale najmłodszego europejskiego pucharu zmierzą się Chelsea i Real Betis. Ostatnie starcie Ligi Konferencji w tym sezonie zostanie rozegrane 28 maja we Wrocławiu.

AA, Polsat Sport