Co za gala w Polsce! Trzy walki o pas

W walce wieczoru Tomasz Ostrowski (5-1, 3 KO, 2 SUB) przystąpi do pierwszej obrony mistrzowskiego tytułu - naprzeciwko niego w klatce stanie bohater lokalnej publiczności, Mateusz Janur (9-6, 6 KO, 1 SUB). W poprzedzającym to starcie pojedynku największa gwiazda FEN, Damian Rzepecki (8-0, 3 KO, 5 SUB), skrzyżuje rękawice z Patrykiem Duńskim (12-6-1, 6 KO, 2 SUB).

ZOBACZ TAKŻE: "Najpierw pomszczę kumpla". To będzie mocny pojedynek

Do przejęcia tronu mistrzowskiego w kategorii piórkowej dojdzie również w trzecim starciu. Rozpędzony serią zwycięstw lubinianin Gracjan Miś (5-2, 4 KO) podejmie Miłosza Kruka (5-1, 2 KO, 1 SUB). Będzie to rewanż za ich pojedynek z gali FEN 56.

Transmisja gali FEN 59 w Polsacie Sport Fight oraz online na Polsat Box Go.

Informacja prasowa