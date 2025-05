Derby jakich dawno nie było. W szczytnym celu!

Meczem XVI kolejki Ekstraligi rugby będą derby Trójmiasta. Energa Ogniwo Sopot – aktualny wicemistrz Polski oraz trzecia drużyna w tabeli, podejmuje Life Style Catering Arkę Gdynia, która jest czwarta. Sopocianie mają 48 punktów na koncie, gdynianie 42. Ewentualne zwycięstwo Arki – nawet za pięć punktów, co jest mało prawdopodobne, nie da gościom awansu w tabeli, ale dałoby wielkiego, psychologicznego kopa.

Bilans: 9:1 dla Ogniwa

Wszystko wskazuje bowiem na to, że w drugi weekend czerwca, a dokładnie siódmego czerwca, obie te drużyny spotkają się ponownie, tym razem w małym finale Ekstraligi, a stawką będzie brązowy medal mistrzostw Polski w sezonie 2024/2025. W ostatnich dziesięciu spotkaniach między tymi drużynami, tylko raz i to w Sopocie, górą była Arka. Ale te ostatnie dziesięć meczów to były starcia zupełnie innych ekip.

Bo Ogniwo od dziesięciu lat nie schodzi z podium mistrzostw Polski. Arka ostatni raz na tym podium stanęła równo dziesięć lat temu, gdy zdobyła ostatni ze swych czterech tytułów mistrza Polski. Ogniwo ma ich na koncie jedenaście. Ostatni z 2021 roku.

- W 2016 roku zagraliśmy z Arkę derby, których stawką był brązowy medal mistrzostw Polski. Wygraliśmy go 10:9 – wspomina kapitan Ogniwa Piotr Zeszutek. – Dla nas to był powrót po kilkunastu latach na podium, dla Arki ostatni taki sezon, gdy walczyli o medale, potem szło im zdecydowanie słabiej – wspomina Zeszutek.

Walka na boisku, zbiórka na trybunach

- Ale nawet w czasach, gdy to my byliśmy mistrzem Polski, a Arka zajmowała niższe miejsca, czasem wręcz walczyła o utrzymanie, mecz derbowy był zupełnie czymś innym. Bo to jest prawda, że derby rządzą się swoimi prawami. Te będą szczególne, bo wszystko wskazuje na to, że w czerwcu zagramy ze sobą znów o brązowy medal. Nie ma więc znaczenia, jak Arka zaprezentowała się tydzień temu (przegrała 8:68 z ORLEN Orkan Sochaczew), ani jak my zagraliśmy z Edach Budowlanymi Lublin (Ogniwo wygrało na wyjeździe 68:21). Liczy się tylko ten jeden mecz. Szykujemy się na naprawdę twardy bój – dodaje kapitan Ogniwa oraz reprezentacji Polski.

Sobotni mecz w Sopocie będzie niezwykle ważny także z innego powodu. Na trybunach zasiądzie 18-letni koszykarz Trefla Sopot Danyil. Chłopak zmaga się z rzadkim i agresywnym nowotworem. Dotychczasowe leczenie w Polsce nie przyniosło oczekiwanych rezultatów – jedyną proponowaną opcją jest amputacja nogi. Nadzieję przyniosła konsultacja z lekarzami w Izraelu, którzy zadeklarowali możliwość przeprowadzenia skomplikowanej, specjalistycznej operacji onkologicznej. Dzięki niej Danyil ma szansę nie tylko ocalić życie, ale i zachować nogę. Podczas meczu trwać będzie zbiórka środków na tę operację. Pieniądze można też wpłacać w serwisach zbiórkowych w Internecie. Szczegóły można znaleźć na profilu FB Energa Ogniwo Sopot.

W Siedlcach Derby Wschodu

W XVI kolejce Ekstraligi odbędą się jeszcze jedne derby. W Siedlcach Pogoń Awenta podejmie Edach Budowalnych Lublin i będą to, jak nazywają ten mecz gospodarze, „Derby Wschodu o Puchar Janusza „Kiera” Jaroszewicza” – legendarnego kierownika siedleckiej drużyny. Faworytem i to zdecydowanym będą rugbiści Pogoni, którzy tej wiosny jeszcze nie przegrali i prowadzą w tabeli Ekstraligi. Dwa poprzednie mecze siedlczan na własnym stadionie były wielkimi wydarzeniami. Na mecze z Orkanem i Ogniwem przychodziło za każdym razem grubo ponad 2,5 tysiąca kibiców.

Pogoń ma jasny cel – wygrać za pięć punktów, utrzymać prowadzenie i szykować się do czerwcowego finału. Taki sam cel mają rugbiści ORLEN Orkan Sochaczew, którzy w niedzielę podejmą Drew Pal 2 Lechię Gdańsk. Jeśli nie zdarzy się jakaś katastrofa, to właśnie Orkan i Pogoń zagrają 7 czerwca w Siedlcach o złote medale.

- Dziś jeszcze o finale nie myślimy. Lechia mimo tego, że zajmuje dopiero ósme miejsce, to wciąż silna drużyna. Z dziesięciu ostatnich meczów my wygraliśmy dziewięć, trzy ostatnie dość wysoko, ale były też takie wyniki jak 29:29, 29:27, 20:19, czy 24:20. Większość tych starć to były bardzo zacięte boje. Dlatego podchodzimy do meczu bardzo skupieni. Musimy wygrać jeszcze trzy mecze za pięć punktów i dopiero wtedy zaczniemy szykować się na finał z Pogonią – deklaruje jeden z liderów sochaczewskiego Orkana, mający na koncie kilkuletnie występy w Lechii, Mateusz Pawłowski.

Święto rugby w Białymstoku

Duże rugbowe wydarzenie szykuje się w Białymstoku. Beniaminek rozgrywek Budmex gra ostatni w tym sezonie mecz na własnym stadionie i zapowiada w związku z tym wiele atrakcji dla kibiców. Białostoczanie podejmą WizjaMed Budowlanych Łódź, którzy ostatnio są na fali wznoszącej.

- Przy okazji meczu organizujemy piknik z rugby – mówi grający prezes klubu Mateusz Perzyna. – Będą atrakcje dla dorosłych i dzieci. Ściągamy tzw. dmuchańce dla najmłodszych, dla starszych będzie grill. Przed meczem pierwszej drużyny zaprezentuje się też nasza żeńska drużyna. Szeptuchy Białystok towarzysko zagrają z Legią Warszawa. Mam nadzieję, że to będzie prawdziwe święto rugby – dodaje Perzyna.

- A sportowo? Wciąż walczymy o pierwsze zwycięstwo w Ekstralidze. Do tego meczu przystąpimy z przemodelowaną drużyną. Zmiany zajdą na kluczowych pozycjach. Wierzę, że to pomoże nam w zaprezentowaniu gry, na jakiej nam zależy. Na pewno ten mecz będzie też szczególny dla dwóch naszych zawodników: Oskara Czyszczonia oraz Daniela Munoza, którzy mają na koncie grę dla łódzkich Budowlanych. Nie jesteśmy faworytem, ale obiecujemy kibicom walkę od pierwszej do ostatniej minuty. Wierzę, że będziemy mieli ma trybunach komplet – kończy prezes Budmex Rugby Białystok.

Ekstraliga rugby. XVI kolejka

Energa Ogniwo Sopot v Life Style Catering RC Arka Gdynia (sobota, godz. 16:00)

Budmex Rugby Białystok v Budowlani WizjaMed Łódź (sobota, godz. 17:00)

Awenta Pogoń Siedlce v Edach Budowlani Lublin (niedziela, godz. 14:00)

ORLEN Orkan Sochaczew v Drew Pal 2 RC Lechia Gdańsk (niedziela, godz. 15:30)

Robert Małolepszy, materiały prasowe