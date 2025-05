Gdzie obejrzeć galę Hybrid MMA 8?

Wieliczko, dobrze znany fanom federacji KSW, stanie do najważniejszego boju wieczoru, mając za sobą doping lokalnej publiczności. Na przeciwległym biegunie stanie Rebolledo - nieprzewidywalny wojownik z Ameryki Południowej, który przyjeżdża do Polski po cenny skalp do swojego rekordu.

Do klatki Hybrid MMA po raz trzeci wejdzie Hubert Lotta. Zawodnik mający już dwa występy pod szyldem tej organizacji, wraca po porażce z Bohdanem Danylko. Reprezentant Ankos MMA i Berserkers Team słynie z twardego stylu walki i wszechstronnych umiejętności. Tym razem będzie chciał przypomnieć, że wciąż należy do ścisłej krajowej czołówki. Jego rywal, Krystian Patalas, to młody wilk - ambitny i głodny sukcesu.

Na karcie walk znalazło się też miejsce dla Michała Hawro (5-1) - zawodnika, który dzięki systematycznym zwycięstwom zapracował sobie na miano jednego z filarów organizacji Hybrid MMA. W przeciwnym narożniku stanie Patryk "Proca" Likus - reprezentant MMAtadores Katowice i Bastion Tychy, znany kibicom KSW. 23-letni fighter, schodząc do niższej kategorii wagowej, liczy na świeży start i kolejne cenne zwycięstwo.

Pełna karta walk Hybrid MMA 8:

Walka wieczoru:

66,0 kg - Adrian Wieliczko (4-2) vs Jose Angel Rebolledo (2-1)



Karta główna:

70,0 kg - Hubert Lotta (4-4) vs Krystian Patalas (2-0)

61,0 kg - Michał Hawro (5-1) vs Patryk Likus (4-4)

77,0 kg - Grzegorz Patra (0-1) vs Kacper Wydrowski (2-4)

61,0 kg - Julian Dudkowiak (1-0) vs Filip Bartoszewicki (0-1)

75,0 kg - Łukasz Antczak vs Piotr Osowiecki - K-1, małe rękawice

84,0 kg - Kacper Frątczak (0-0) vs Jakub Wawrzyniak (0-0)



Karta wstępna:

83,0 kg - Denis Marks vs Jędrzej Żak - K-1, semi-pro

77,0 kg - Erwin Cebulak vs Kacper Batkowski - K-1, semi-pro

77,0 kg - Seweryn Mańkowski vs Kacper Rogala - semi-pro

70,0 kg - Błażej Turowski vs Ivan Maryniak - semi-pro

66,0 kg - Emilia Chyła vs Wioletta Stępniak - semi-pro

Gala Hybrid MMA 8: Gdzie oglądać? O której godzinie?

Gala Hybrid MMA 8 odbędzie się w piątek (9 maja). Transmisja tego wydarzenia w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 19:00) oraz w Super Polsacie (od 20:00).

ŁO, Polsat Sport