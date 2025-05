Hybrid MMA 8: Relacja live i wyniki na żywo

Wyniki gali Hybrid MMA 8:

Walka wieczoru:

66,0 kg - Adrian Wieliczko (4-2) vs Jose Angel Rebolledo (2-1)



Karta główna:

70,0 kg - Hubert Lotta (4-4) vs Krystian Patalas (2-0)

61,0 kg - Michał Hawro (5-1) vs Patryk Likus (4-4)

77,0 kg - Grzegorz Patra (0-1) vs Kacper Wydrowski (2-4)

61,0 kg - Julian Dudkowiak (1-0) vs Filip Bartoszewicki (0-1)

75,0 kg - Łukasz Antczak vs Piotr Osowiecki - K-1, małe rękawice

84,0 kg - Kacper Frątczak (0-0) vs Jakub Wawrzyniak (0-0)



Karta wstępna:

83,0 kg - Denis Marks vs Jędrzej Żak - K-1, semi-pro

70,0 kg - Błażej Turowski vs Ivan Maryniak - semi-pro

77,0 kg - Seweryn Mańkowski pokonał Kacpra Rogalę przez TKO w pierwszej rundzie (semi-pro)

77,0 kg - Kacper Batkowski pokonał Erwina Cebulaka przez KO w trzeciej rundzie (K-1, semi-pro)