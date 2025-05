Kapitalna walka Linette w Rzymie! Wielki powrót Polki

Dla Magdy Linette i Marii Sakkari było to drugie spotkanie w ostatnich tygodniach. Pod koniec kwietnia bowiem mierzyły się podczas tysięcznika w Madrycie, gdzie lepsza okazała się Greczynka, wygrywając 7:6(5), 6:3.

ZOBACZ TAKŻE: Zarzuciła Świątek fałszywość! Znów stanie naprzeciwko niej

Tym razem panie wpadły na siebie w drugiej rundzie zmagań WTA 1000 w Rzymie. Linette na tym etapie znalazła się dzięki rozstawieniu z "32", natomiast Sakkari najpierw przebrnęła kwalifikacje, w których po zaciętych spotkaniach pokonała Chloe Paquet i Maję Chwalińśką, a następnie w 1/64 finału głównej drabinki awansowała po kreczu Belindy Bencic (Greczynka prowadziła 6:2).

Rywalizację na Foro Italico zdecydowanie lepiej otworzyła Sakkari, która prezentowała agresywny, siłowy tenis, przynoszący skutki. Greczynka spychała Polkę do defensywy, a ta momentami była bezradna. Efektem tego było pewne zwycięstwo Sakkari 6:1 i prowadzenie w całym meczu.

Druga partia od początku miała inny przebieg niż poprzednia. Zawodniczki pewnie utrzymywały swój serwis, aż do stanu po 3. Wtedy ponownie przyspieszyła Greczynka i zdobyła breaka do zera. Była trójka światowego rankingu nie zdołała jednak potwierdzić przewagi przy swoim podaniu, a na tablicy ponownie widniał stan remisowy.

Wiele emocji przyniósł dziewiąty gem, w którym byliśmy świadkami zażartej walki. Podczas gry na przewagi Sakkari miała trzy okazje do przełamania, jednak Linette wyszła z opresji. Po tym poznanianka poszła za ciosem i to ona zanotowała breaka, triumfując tym samym w drugim secie i doprowadzając do remisu.

W decydującą odsłonę zmagań kapitalnie weszła Polka, która odskoczyła na 3:0 i miała dwie szanse, by drugi raz przełamać przeciwniczkę, ale Greczynka zdołała się obronić. Linette nadal jednak kontynuowała swój koncert. Kolejne trzy gemy padły jej łupem, czym zakończyła potyczkę z Sakkari i zameldowała się w trzeciej fazie imprezy w stolicy Włoch. Tam zmierzy się z rozstawioną z "4" Coco Gauff lub Victorią Mboko.

Magda Linette - Maria Sakkari 1:6, 6:4, 6:1