Kolejny siatkarz rozstał się z Asseco Resovią! "Dziękuję za nowe wyzwanie"

Dawid Ogórek (rocznik 1990) swoje pierwsze kroki w siatkówce stawiał w Młodej Lidze w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Następnie zasilił szeregi drugoligowego klubu Spodek Katowice. Później przeniósł się do Aluron Virtu Warty Zawiercie, z którym awansował do I ligi, a następnie do PlusLigi. Później grał w Lechii Tomaszów Mazowiecki (2017–18 i 2019–20), ale najdłużej reprezentował barwy GKS Katowice (2018–19 i 2020–24).

W grudniu 2024 roku trafił do Asseco Resovii. Klub zdecydował się na pozyskanie libero z powodu problemów zdrowotnych Pawła Zatorskiego. W trakcie sezonu pełnił rolę zmiennika Michała Potery. Pojawił się na boisku w dwóch meczach PlusLigi.

"Dziękuję Rzeszów! Za możliwość zmiany otoczenia, spojrzenia na wszystko z innej perspektywy z dystansu, poznania czegoś nowego, za nowe wyzwanie, a przede wszystkim wyjście ze swojej strefy komfortu... Za to jakich ludzi poznaliśmy, ale również za kolejną życiową lekcję, jak relacje są jednostronne i znikają wtedy kiedy najbardziej potrzebujesz pomocy i za kolejną, że utrata takich relacji przychodzi z ulgą" – napisał siatkarz na swym profilu na Instagramie.

Ogórek zadebiutował w PlusLidze w 2018 roku. Rozegrał dotychczas sześć sezonów i wystąpił w 60 spotkaniach.

Libero jest kolejnym siatkarzem, który rozstał się z Asseco Resovią. Wcześniej o odejściu z klubu poinformowali: Karol Kłos, Bartosz Bednorz oraz Stephen Boyer.