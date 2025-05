Przez całą karierę w angielskiej Premier League Fabiański, który 40. urodziny obchodził w połowie kwietnia, rozegrał w barwach Arsenalu, Swansea City i West Hamu łącznie 375 meczów. Obronił w nich 1211 strzałów, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów Premier League. Rekordzistą jest Ben Foster z 1248 skutecznymi interwencjami.

Z angielskimi zespołami Fabiański wywalczył Puchar Anglii z Arsenalem (2013/14) oraz triumfował w Lidze Konferencji z West Hamem (2022/23). Ostatnio w barwach "Młotów" wystąpił 18 stycznia w przegranym spotkaniu ligowym z Crystal Palace (0:2).

Wraz z Polakiem klub opuszczają też inni doświadczeni zawodnicy: Aaron Cresswell, Czech Vladimir Coufal oraz Danny Ings.

"Praca z Aaronem, Łukaszem, Vladimirem i Dannym to była przyjemność. To znakomici profesjonaliści na boisku i poza nim. Mają fantastyczne doświadczenie w Premier League i są uwielbiani i podziwiani przez kolegów z zespołu i wszystkich w klubie. Przed nami jeszcze trzy ważne mecze w tym sezonie i jestem pewien, że zawodnicy nadal będą skoncentrowani na sto procent i pomogą drużynie, jak potrafią najlepiej. Uzgodniliśmy jednak, że warto o tym poinformować już teraz, z szacunku dla tych piłkarzy i dla wszystkiego, co ten klub im zawdzięcza. Dzięki temu nasi kibice będą mogli wyrazić swoją wdzięczność w ostatnim spotkaniu ligowym na naszym stadionie" - powiedział trener Graham Potter.

Sklasyfikowany tuż nad strefą spadkową, ale już pewny utrzymania West Ham zmierzy się jeszcze z Manchesterem United i Ipswich Town na wyjazdach, a w międzyczasie, 18 maja, podejmie Nottingham Forest. To właśnie wtedy można się spodziewać krótkiej ceremonii pożegnania i oprawy meczu poświęconej tym czterem piłkarzom.

BS, PAP