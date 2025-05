Tylko Legia Warszawa tego dokonała! Polski klub ma się czym szczycić

Już od początku tej edycji Ligi Konferencji jednym z głównych faworytów do zdobycia trofeum jest Chelsea. Ekipa rywalizująca na co dzień w Premier League nie zawiodła swoich kibiców.

Zespół ze Stamford Bridge świetnie zaprezentował się w fazie ligowej rywalizacji, kończąc ją na pierwszym miejscu z 18 punktami zdobytymi w sześciu meczach. Na następnym etapie europejskich zmagań Chelsea również dominowała rywali. Angielski klub przebrnął przez: 1/8 finału, pokonując FC Kopenghaga; ćwierćfinał, wygrywając w dwumeczu z Legią Warszawa; półfinał, triumfując z Djurgarden.

Warto przypomnieć, że podczas tej przeprawy przez kolejne etapy Ligi Konferencji, zespół "The Blues" przegrał tylko jedno spotkanie. Co ciekawe, ekipą, która popsuła dobrą serię Chelsea była... Legia Warszawa. "Wojskowi" wygrali drugi ćwierćfinałowy mecz 2:1, jednak było to za mało, by zagwarantować awans ekipie Goncalo Feio. Należy jednak zaznaczyć, że Legia stała się tym samym pierwszym polskim klubem w historii, który przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę w wyjazdowym starciu z angielską drużyną.

W załączonym materiale wideo przypominamy najlepsze akcje z meczu Chelsea - Legia Warszawa w ćwierćfinale Ligi Konferencji.

W finale najmłodszego europejskiego pucharu zmierzą się Chelsea i Real Betis. Ostatnie starcie Ligi Konferencji w tym sezonie zostanie rozegrane 28 maja we Wrocławiu.

AA, Polsat Sport