Zmiany w kadrze! Polski klub pożegnał cztery siatkarki

Kristiine Millen (rocznik 1996) to przyjmująca z Estonii, która w barwach Radomki debiutowała w polskiej lidze. Rozegrała 26 spotkań, zdobywając 233 punkty.

Laura Milos (rocznik 1994), chorwacka przyjmująca, również debiutowała w Tauron Lidze. Zagrała w 22 meczach i zdobyła 205 oczek.

Milka Stijepić (rocznik 1998) to atakująca pochodząca z Serbii. W swym pierwszym sezonie w polskiej lidze wystąpiła w 18 spotkaniach, w których wywalczyła 47 punktów.

Victoria Mayer (rocznik 2001) jest rozgrywającą z Argentyny. Ona również debiutowała na polskich parkietach ligowych i wystąpiła w 25 meczach.

"Każda z tych zawodniczek wniosła wiele do zespołu i przyczyniła się do osiągnięcia końcowego wyniku. Dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu udało się rozegrać świetne mecze na europejskich parkietach oraz dotrzeć do ćwierćfinału Pucharu CEV, turnieju finałowego Tauron Pucharu Polski oraz zająć piąte miejsce w Tauron Lidze" – przeczytaliśmy w komunikacie klubu.