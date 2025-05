Za nami już trzy mecze finału najwyższej siatkarskiej klasy rozgrywkowej w Polsce. Początek zmagań należał do lublinian. Podopieczni Massimo Bottiego w przekonującym stylu wygrali dwa pierwsze mecze. W obu starciach zwyciężali po 3:0. Szczególnie imponujący był ich występ w drugiej potyczce, kiedy to dwa sety wygrali do 14.

ZOBACZ TAKŻE: Dwa trofea dla Warty Zawiercie? Wszystko rozstrzygnie się w maju

Warto wspomnieć, że rywalizacja toczy się do trzech wygranych. Tym samym 7 maja Wilfredo Leon i spółka stanęli przed szansą na trzecią wiktorię i wywalczenie mistrzostwa Polski. Wtedy jednak nastąpiło przebudzenie zawiercian. Siatkarze Michała Winiarskiego zwyciężyli 3:1 i przedłużyli swoje nadzieje na złoto.

W sobotę siatkarze wyjdą na parkiet w Lublinie. Bogdanka LUK będzie mogła przypieczętować tytuł przed własną publicznością. Z kolei Warta spróbuje doprowadzić do wyrównania w rywalizacji.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek 17:30.

mtu, Polsat Sport