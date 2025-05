III Europejski Kongres Sportu i Turystyki za nami. Obiecujące wnioski na przyszłość

W środę 7 maja w Zakopanem zakończyła się trzecia edycja Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki. Tematem najczęściej poruszanym podczas paneli była kwestia podjęcia przez Polskę starań w kierunku zorganizowania letnich igrzysk olimpijskich w 2040 roku. Raś podkreślił, że jego resort już pracuje nad obszerną strategią działań. Natomiast sam kongres był bardzo owocny w kontekście wymiany spostrzeżeń i doświadczeń.

- W Ministerstwie Sportu trwają prace nad wyłonieniem firmy doradczej, która spisze koncepcję sportu. Tak wycyzelowaną, jak mówimy - w perspektywie tego celu, który został przez rząd, premiera Tuska i Ministerstwo Sportu nakreślony. Chcemy ubiegać się o igrzyska olimpijskie. To było ważne spotkanie, żeby porozmawiać w gronie eksperckim - wyjaśniał.

Polityk zwrócił uwagę na trzy elementy, które będą niezbędne przy kształtowaniu wspomnianej strategii.

- Możemy wyrywać z kontekstu pewne rzeczy. Jedna rzecz to jest organizacja igrzysk, druga to organizacja sportu profesjonalnego, a trzecia to organizacja sportu, jako zjawiska społecznego. Wszystkie elementy są ważne i muszą być wpisane w taki projekt, jak organizacja igrzysk. Żeby to miało sens, to wszystko musi zagrać i być realizowane w drodze do tych igrzysk - mówił.

Z kolei dyrektor ds. sportu Telewizji Polsat i wiceprezes PKOl Marian Kmita docenił kierunek, w jakim rozwija się idea Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki.

- Jako Grupa Polsat jesteśmy od początku z tym kongresem. Uważam, że rozwija się on w bardzo dobrym kierunku. Mamy bardzo dobrą relację z organizatorami, słuchają nas. Wiele tematów paneli wychodziło z redakcji sportowej Polsatu. W końcu zajmujemy się sportem ponad 20 lat. To, co powinno cieszyć w podsumowaniu tego kongresu to, że udało się opisać polski sport jako dziedzinę, która jest ponad podziałami. To, co mówił pan minister, jest bardzo ważne. Skład panelistów i ludzie, którzy byli kuluarach - rozmowy dotyczyły bardzo ważnych spraw. Dominowała troska o polski sport - zaznaczał.

Należy wspomnieć, że podczas tegorocznej edycji EKSiT do Zakopanego licznie przybyli przedstawiciele światowego sportu.

- To, co cieszy podwójnie to fakt, iż doczekaliśmy się solidnej reprezentacji międzynarodowej. Przybył jeden z poważniejszych organizatorów IO w Paryżu, pan Babak Amir. Przyjechali też nasi przyjaciele - bardzo ważni, jeśli chodzi o budowanie pozycji siatkówki na świecie - m.in. dyrektor generalny Volleyball World Guido Betti - podkreślił Kmita.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.

mtu, Polsat Sport