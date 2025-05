Stawką walki wieczoru będzie pas kategorii lekkiej należący do Francuza. Parnasse miał początkowo zmierzyć się z Marcinem Heldem, ale kontuzja wyeliminowała Polaka z tego starcia. W jego miejsce wskoczył Ziółkowski.



Co ciekawe, walka Parnasse - Ziółkowski była dwukrotnie organizowana, ale w obu przypadkach Polak musiał zrezygnować z powodu urazu.



Wcześniej do klatki wyjdą m.in. Damian Janikowski, Mickael Lebout, Mateusz Makarowski czy Piotr Kacprzak.

KSW 106 na żywo. Relacja online i wyniki walk

Walka wieczoru:

70,3 kg: Salahdine Parnasse (20-2) vs Marian Ziółkowski (25-9-1, 1 NC) - walka o pas kategorii lekkiej



Karta główna:

83,9 kg: Damian Janikowski (10-7) vs Laid Zerhouni (14-9, 1 NC)

72 kg: Mickael Lebout (24-12-2, 1 NC) vs Amin Ayoub (21-6-1)

70,3 kg: Aymard Guih (19-13-1) vs Mateusz Makarowski (11-7-1)

65,8 kg: Alioune Nahaye (15-4) vs Piotr Kacprzak (12-4)

77,1 kg: Michał Guzik (5-0) vs Joel Kouadja (9-12)

70,3 kg: Amaury Wako-Zabo (3-0) vs Kacper Fornalski (1-0)

70,3 kg: Hugo Deux (4-1) vs Krystian Blezień (9-4, 1 NC)

65,8 kg: Souheil Kaouchen (1-0) pokonał Oskara Stachurę (0-1) jednogłośną decyzją sędziów (2x 29-27, 29-28)