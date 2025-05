Leon skomentował pierwsze w karierze mistrzostwo Polski. "To dzięki nim mamy złoto"

Leon dołączył do zespołu z Lublina na początku sezonu 2024/2025 i od tego czasu jest jednym z najważniejszych elementów tej drużyny. To między innymi dzięki jego wyśmienitej postawie na boisku LUK awansował do fazy play-off, następnie zakwalifikował się do wielkiego finału, aż w końcu - sięgnął po historyczny złoty medal.

- Tutaj została stworzona drużyna, w którą chyba mało kto wierzył i myślał, że osiągnie taki sukces. Mam nadzieję, że dzisiaj każdy będzie zadowolony, a my jako drużyna będziemy spali spokojnie, bo tylko my wiemy, jak ciężko pracowaliśmy, by zdobyć ten złoty medal. Dla mnie jest on bardzo, bardzo ważny - powiedział Leon w rozmowie z Polsatem Sport.

Przyjmujący lublinian i reprezentacji Polski podkreślił wartość drużyny zbudowanej przez włodarzy oraz Massimo Bottiego. Przed sezonem mało kto stawiał na to, że ekipa ta stanie na podium, lecz poziom sportowy Bogdanki rósł z każdym spotkaniem.

- Zawsze miałem w głowie tak: na początku w wielu wywiadach mówiłem, że chcę budować drużynę, że jak będzie team spirit, to wtedy będziemy walczyć i nasza gra będzie wyglądać coraz lepiej. Dzisiaj mogę potwierdzić: udało się! - skomentował Leon.

Jak się czuł, będąc mentorem i inspiracją dla swoich kolegów z boiska? 31-latek zauważył, że wszyscy w zespole się uzupełniali, a każdy mógł nauczyć się czegoś od kolegi z drużyny.

- Mam nadzieję, że każdy z nich jest bardzo zadowolony. Też się dużo nauczyłem i to dzięki nim dzisiaj mamy ten złoty medal - zakończył siatkarz.

Dzięki temu, ze wywalczyli mistrzostwo Polski, siatkarze Bogdanki LUK Lublin czeka również inna historyczna chwila. W przyszłym sezonie wezmą udział w rozgrywkach elitarnej Ligi Mistrzów.