Siatkarz nie krył wzruszenia na wizji. Piękne chwile na zakończenie kariery

38-latek spędził ostatnią dekadę w drużynie ze stolicy. Na przestrzeni lat wyraźnie zaznaczył swoją obecność na ligowych parkietach. We wzruszającym wpisie na Instagramie swojego zespołowego kolegę pożegnał Andrzej Wrona.

"Świadomość, że Ciebie nie będzie w tej drużynie w przyszłym sezonie była jednym z powodów dla których i ja postanowiłem skończyć. Nie wyobrażam sobie zespołu bez Ciebie i myślę, że nie jestem jedyny. Takich ludzi jak Ty powinno się przyspawać do klubu dożywotnim kontraktem i tylko zmieniać w nim rolę z upływem lat. Jestem wdzięczny, że dzięki tej mojej siatkarskiej podróży spotkałem na swojej drodze takiego człowieka jak Ty" - napisał były reprezentant Polski, który również zakończył karierę.

- Zawsze mi się wydawało, że jestem takim "żuczkiem" ligowym. Teraz czuję, że zostawiłem jakiś ślad po sobie w tej lidze. To dosyć niespodziewane dla mnie, bo nigdy o tym nie marzyłem. Jeszcze jak kapitan drużyny i mój przyjaciel pisze takie rzeczy, to łezka mi się w oku kręci - mówił Kowalczyk.

Urodzony w Darłowie siatkarz nie ukrywał wzruszenia.

- Mam nadzieję, że kamera nie jest teraz skierowana na mnie, bo całe 10 lat pracowałem na pozę twardziela. Starałem się nie wymiękać, a teraz przez cały tydzień jestem "rozmazany". Trudno to unieść. To bardzo miłe, jestem przeszczęśliwy, ale to też są momenty, które przygniatają - opowiadał.

Co ciekawe, szkoleniowcem, który ściągnął Kowalczyka do Warszawy, był prowadzący #7Strefę Jakub Bednaruk. Panowie opowiedzieli o kulisach transferu. Interesujący jest fakt, iż niewiele brakowało i do przenosin by nie doszło. Wszystko przez to, że zawodnik był o krok od związania się z innym klubem.

- Pamiętam, gdzie wtedy byłem. Wszystko ustaliliśmy. Jechałem wtedy do Katowic podpisać umowę i patrzę, że dzwoni Kuba Bednaruk. To było 30 sekund. Potem były jeszcze dopinane jakieś delikatne sprawy - opisywał Kowalczyk.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.

