Świetny pierwszy set i powrót w drugim! Hurkacz gra dalej w Rzymie

Dla polskiego tenisisty był to pierwszy mecz podczas tegorocznej edycji turnieju w stolicy Włoch, ponieważ otrzymał od organizatorów zmagań wolny los, dzięki czemu zaczął grę od drugiej rundy. Natomiast Martinez w swoim premierowym spotkaniu na Półwyspie Apenińskim pokonał Mattię Bellucciego.

Hurkacz świetnie wszedł w ten pojedynek. W pierwszym secie pochodzący z Wrocławia zawodnik nie dał przeciwnikowi najmniejszych szans. Plasujący się na 31. miejscu w rankingu ATP tenisista przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, przegrywając w tym czasie tylko jednego gema. Wydawało się, że Polak bez większych problemów wygra to starcie.

Druga partia była już diametralnie inna. Martinez prezentował się zdecydowanie lepiej, szybko przełamując oponenta. Później obaj zawodnicy skutecznie bronili swoich serwisów, aż do dziewiątego gema, kiedy to Hurkacz zwyciężył przy podaniu rywala, a po chwili doprowadził do wyrównania (5:5). Było widać, że te porażki podcięły skrzydła Hiszpanowi. Wrocławianin wykorzystał frustrację rywala, wygrywając kolejne dwa gemy, tym samym zwyciężając w całym meczu i awansując do trzeciej rundy.

Jeszcze nie wiadomo, z kim zmierzy się Hurkacz na kolejnym etapie włoskiej imprezy. O jego następnym oponencie zadecyduje mecz Taylor Fritz - Marcos Giron.

Hubert Hurkacz - Pedro Martinez 6:1, 7:5

AA, Polsat Sport