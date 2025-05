Wielki finał Ligi Konferencji 2025 coraz bliżej! Oto drużyny, które wstrzymają oddech Europejczyków

Chelsea to maszyna do wygrywania



Jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek Ligi Konferencji UEFA to Chelsea wskazywana była jako główny faworyt. Gracze z Londynu nie zawiedli. Z kompletem zwycięstw wygrali fazę ligową, a później pewnie pokonywali kolejne przeszkody w fazie pucharowej. Tam wygrali dwumecze z:

· FC Kopenhaga,

· Legią Warszawa,

· Djurgarden.

Co ciekawe, londyńczycy doznali tylko jednej porażki w całych rozgrywkach. Na własnym obiekcie przegrali 1:2 z Legią, co było wielką sensacją. Reszta spotkań to same zwycięstwa. Chelsea to prawdziwa maszyna do wygrywania, która do Wrocławia przyjedzie po trofeum, którego brakuje w jej gablocie.

Na co stać Betis Sewilla?



Po niemrawym początku sezonu Betis Sewilla zaczął grać zdecydowanie lepiej. W Hiszpanii dołączył do czołówki i bije się o Ligę Mistrzów. W Lidze Konferencji UEFA jest już w wielkim finale, choć wszystko zaczęło się od wyjazdowej porażki z Legią Warszawa. Później było jednak lepiej i gracze z hiszpańskiej Andaluzji w drodze do finału pokonali m.in.:

· Jagiellonię Białystok,

· Fiorentinę,

· Vitorię Guimaraes.

Podopieczni doświadczonego Manuela Pellegriniego są w stanie zaskoczyć i wygrać z Chelsea, zgarniając pierwsze międzynarodowe trofeum w swojej historii. W kadrze Betisu nie brakuje wielkich indywidualności, choć całościowo dużo wyżej wyceniana jest kadra londyńczyków.

Krótka historia wzajemnych pojedynków



Jakie wnioski płyną z historii? W XXI wieku oba zespoły rywalizowały ze sobą tylko dwa razy. Miało to miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów jesienią 2005 roku. Oczywiście żaden z obecnych graczy nie brał udziału w tamtym dwumeczu. Wówczas najpierw Chelsea wygrała u siebie 4:0, a później Betis u siebie skromnie 1:0. Od tego czasu jednak wiele się zmieniło.

Oba zespoły są w świetnej formie. Chelsea regularnie wygrywa i liczy się w walce o awans do Ligi Mistrzów poprzez Premier League. Podobne plany w La Liga ma Betis, który naciska na Villarreal. W środę 28 maja obie drużyny zapomną jednak o lidze i skupią się na Europie. Ten jeden mecz zadecyduje o triumfie w Lidze Konferencji UEFA. To nie tylko prestiż i pieniądze, ale też szansa na zapisanie się w historii piłki nożnej. Komu się to uda?

Gdzie obejrzeć finał Ligi Konferencji UEFA?



Tegoroczny finał Ligi Konferencji UEFA to nie lada gratka dla polskich kibiców. Wszystko dlatego, że mecz odbędzie się na Stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. Z pewnością na trybunach zasiądzie wielu sympatyków piłki nożnej z Polski. Pozostali mogą to spotkanie obejrzeć na antenach sportowych Polsatu. Początek już 28 maja o godzinie 21:00.

