Wilfredo Leon zabrał głos przed finałem PlusLigi! "Jestem gotowy"

Leon dołączył do zespołu z Lublina na początku sezonu 2024/2025 i od tego czasu jest jednym z najważniejszych elementów tej drużyny. To między innymi dzięki jego wyśmienitej postawie na boisku LUK awansował do fazy play-off, a następnie zakwalifikował się do wielkiego finału.

W sobotę odbędzie się czwarte spotkanie o mistrzostwo Polski. Ekipa z Lublina prowadzi w rywalizacji o złoty medal 2:1 i już w tym spotkaniu może zapewnić sobie ostateczne zwycięstwo. Leon twierdzi, że jest gotowy na nadchodzące starcie.

- Jesteśmy w finale, więc bardzo dobrze się czuję. Jestem gotowy - stwierdził siatkarz w rozmowie z Tomaszem Krochmalem.

Srebrny medalista igrzysk olimpijskich z Paryża został zapytany o najlepszy element w grze "Jurajskich Rycerzy".

- Najmocniejsza strona Zawiercia to chyba obrona. Bardzo dobrze bronią. Są numerem jeden albo dwa w lidze, jeżeli chodzi o ten element. To jest ten punkt, dzięki któremu są w stanie budować więcej akcji - stwierdził.

Leon został również poproszony o wskazanie najsłabszych stron swoich najbliższych przeciwników.

- To jest tajemnica. Nie mogę przekazać za dużo informacji, bo wtedy będą na to przygotowani - powiedział z uśmiechem.

Jeżeli w sobotę szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyli klub z Zawiercia, to zostanie rozegrany piąty mecz finału PlusLigi. Jest on zaplanowany na wtorek 13 maja.

Transmisja czwartego meczu finałowego PlusLigi Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie w sobotę 10 maja o godzinie 17.30 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio o godzinie 16.00.

AA, Polsat Sport