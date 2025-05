Finaliści Ligi Europy 2025 już znani! Finał będzie pełen emocji, kibice zapamiętają go na lata

Droga Tottenhamu do wielkiego finału



Tottenham to popularne Koguty z Londynu. Zespół ten w ostatnich latach należał do czołówki Premier League, jednak w tym spisuje się poniżej oczekiwań. Znajduje się tuż nad strefą spadkową i sezon ratuje w Lidze Europy:

· w fazie ligowej zajął czwarte miejsce, co dało mu awans do 1/8 finału,

· w fazie pucharowej Koguty skończyły zacięte dwumecze z AZ Alkmaar i Eintrachtem Frankfurt, co dało im awans do półfinału,

· w półfinale czekało ich teoretycznie łatwiejsze zadanie. Tottenham pewnie wygrał z norweskim Bodo/Glimt i jest w wielkim finale.

Jak Czerwone Diabły zameldowały się w finale?



Historycznie zdecydowanie więcej sukcesów odnosił Manchester United. W tym roku jednak w lidze spisuje się podobnie do Kogutów. Dla Czerwonych Diabłów szansą na poprawę nastrojów na koniec sezonu jest triumf w Lidze Europy:

· fazę ligową rozgrywek ekipa z United zakończyła na trzecim miejscu,

· w fazie pucharowej eliminowała kolejno Real Sociedad, Olympique Lyon i Athletic Bilbao.

W meczach tych nie brakowało zwrotów akcji, jednak ostatecznie to Manchester United zagra o trofeum i o to, aby powiększyć swoją gablotę.

Angielski hit zwiastuje wielkie emocje



W wielkim finale na San Mames spotkają się dwie uznane angielskie marki. To zwiastuje wielkie emocje. Do tej pory Tottenham dwukrotnie wygrywał w Pucharze UEFA, czyli w poprzedniki obecnej Ligi Europy. Miało to miejsce w sezonach 1972 i 1982. Historia sukcesów Manchesteru United w tych rozgrywkach jest świeższa. Wygrał je w 2017 roku, a do tego zagrał w wielkim finale w 2021 roku. Przez lata jednak z powodzeniem grał w Lidze Mistrzów, gdzie ma trzy triumfy.

Kibiców czeka angielskie rozstrzygnięcie Ligi Europy. Ostatnie mecze wskazują na to, że faworytem jest Tottenham. W tym roku obie drużyny rywalizowały ze sobą trzy razy i za każdym razem to Koguty były lepsze. W lidze wygrywały kolejno 3:0 i 1:0, a do tego dochodzi triumf 4:3 w Pucharze Ligi. Łącznie to już zwycięstwa w 4 z 5 ostatnich spotkań.

Manchester United na wygraną z Tottenhamem czeka od października 2022 roku. Czy w końcu przełamie złą passę? Jedno jest pewne. Emocje są gwarantowane, ponieważ gra toczy się nie tylko o trofeum, ale również o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Gdzie oglądać finał Ligi Europy 2025?



Wielki finał tegorocznej edycji Ligi Europy zaplanowano na 21 maja 2025 roku, zacznie się o 21:00. Mecz można obejrzeć na antenach sportowych Polsatu, co jest nie lada gratką dla kibiców futbolu. Na boisku nie zabraknie gwiazd światowego formatu, a mecz ten na lata może zapaść w pamięci kibiców. W Bilbao napisze się historia. Warto to zobaczyć.

Polsat Sport