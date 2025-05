Jest to niezwykle ważny mecz dla kibiców reprezentacji Polski, gdyż to właśnie Izrael zajmuje trzeciej miejsce w grupie. Miejsce, o które walczą podopieczni Joty Gonzaleza. Izrael ma na koncie tyle samo "oczek", co nasi reprezentanci, więc rywalizacja będzie niezwykle zażarta.

Portugalia przystępuje do tego starcia jako lider. Czy zawodnicy Paulo Pereiry pokonają Izraelczyków i dadzą szansę na awans Polakom?

Wiktor Kożuchowski, Polsat Sport