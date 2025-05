Legenda UFC już nie zawalczy! Ważne ogłoszenie po porażce

Aldo był jednym z zawodników, którzy rywalizowali na gali UFC 315, która odbyła się w nocy z soboty na niedzielę. Naprzeciwko legendy stanął Aiemann Zahabi. Brazylijczyk poległ w tym starciu, przegrywając jednogłośną decyzją sędziów. Po walce Aldo ogłosił, że przechodzi na sportową emeryturę.

Brazylijczyk swoją zawodową karierę rozpoczął w 2004 roku. Kibice na pewno dobrze pamiętają jego występy w organizacji WEC, w której zdobył mistrzowski pas. Po wchłonięciu tej organizacji przez UFC został on pierwszym mistrzem wagi piórkowej w historii federacji. Aż siedem razy obronił tytuł, który stracił dopiero w grudniu 2015, kiedy lepszy od niego okazał się Conor McGregor.

Aldo odzyskał pas po przejściu McGregora do wagi lekkiej. Stracił go jednak już w pierwszej obronie. W walce mistrzowskiej pokonał go Max Holloway. Urodzony w 1986 roku zawodnik próbował wrócić do formy, rywalizując w wadze koguciej.

"Junior" zakończył zawodową karierę z oficjalnym rekordem 32 triumfów i 10 porażek. Az 17 z jego zwycięstw zawdzięcza nokautom. Tylko raz podczas swojej rywalizacji w oktagonie poddał oponenta.

