Olbrzymi cios dla Bogdanki! Zdobył mistrzostwo Polski i odchodzi

Botti trafił do Lublina w 2023 roku i wciągu dwóch lat zdobył z zespołem Puchar Challenge oraz wygrał PlusLigę. Oba te sukcesy należy uznać za spektakularne, ale zwłaszcza mistrzostwo Polski musi robić wrażenie.

Pracę Włocha doceniono w Rzeszowie, która od lat próbuje osiągnąć to, co Botti zrobił z Bogdanką w tym roku. Ale jeszcze zanim okazało się, że 52-latek poprowadził lublinian do złota, Asseco Resovia dogadała się z nim w sprawie kontraktu. I tak oto już od dłuższego czasu wiadomo, że były trener m.in. Piacenzy oraz Perugii trafi do stolicy Podkarpacia.

Botti nie chciał jednak wypowiadać się na temat odejścia z Bogdanki, chcąc cieszyć się zdobyciem mistrzostwa Polski.

- Teraz możemy rozmawiać wyłącznie o tym, co dzisiaj. To niewątpliwie jest niesamowity moment. Mało kto spodziewał się, że będziemy w stanie zajść tak daleko, może kilka osób, ale na pewno niewielu. Jestem dumny z tego zespołu, bo ciężko pracowaliśmy, żeby stworzyć odpowiedni balans i mentalność, aby uwierzyć, że jesteśmy w stanie to osiągnąć. Jesteśmy z tego bardzo dumni i szczęśliwi - przyznał Włoch tuż po wygranym meczu z Aluron CMC Wartą Zawiercie na wagę złota.

Według doniesień medialnych nowym trenerem Bogdanki zostanie Stephane Antiga, który w minionym sezonie zdobył mistrzostwo Polski z DevelopResem Rzeszów w Tauron Lidze.

