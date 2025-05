Polak w kolejnej rundzie ATP w Rzymie! Dominacja w pierwszym meczu

Początkowo Zieliński i Gille mieli rywalizować z parą . Amerykanie tuż przed meczem podjęli jednak decyzje o wycofaniu się, więc na ich miejsce "wskoczyli" Arneodo i Guinard.

Pierwszy set przebiegł pod znakiem całkowitej dominacji Polaka i Belga. "Nasz" duet wygrał pierwsze pięć gemów, dwukrotnie przełamując przy okazji rywali. Francuz i Monakijczyk wygrali w tej partii zaledwie jedno swoje podanie, a premierowa odsłona tego meczu trwała niecałe 25 minut.

Po krótkiej przerwie rywalizacja zaostrzyła się. Obie ekipy wygrywały swoje serwisy. Przy stanie 2:2 Zieliński i Gille gładko przełamali przeciwników i wyszli na prowadzenie. "Dowieźli" je już do końca, nie dając Arneodo i Guinardowi szans na doprowadzenie do remisu. W niecałą godzinę było już po meczu, a punktowym serwisem zakończył go Zieliński.

Jan Zieliński/Sander Gille - Manuel Guinard/Romain Arneodo 6:1, 4:6