Polska z awansem na EURO! Zdecydowała sama końcówka

Spotkanie lepiej rozpoczęli Rumuni, którzy wyszli na dwubramkowe prowadzenie, ale różnicę szybko zniwelowali Piotr Jędraszczyk i Andrzej Widomski. Gra toczyła się równym tempem, a obie drużyny miały rzuty karne, których nie potrafiły wykorzystać.



Polacy raz zdołali nawet trzy razy z rzędu rzucić celnie na bramkę Rumunów i po trafieniu Michała Daszka przewaga była już wysoka, ale końcówka pierwszej połowy należała do gości. Najpierw na samym finiszu rzut karny wykorzystał Daniel Stanciuc, a równo z syreną kontaktowe trafienie odnotował Dan-Emil Racotea. Mimo wszystko to Biało-Czerwoni schodzili na przerwę z wynikiem 15:14 na swoją korzyść.

W drugiej połowie lepszy start odnotowali Polacy, którzy po 40. minutach cieszyli się trzema bramkami przewagi. Wówczas jednak do gry powrócił Ionut Ciprian Iancu, który niesamowicie bronił dostępu do bramki Rumunów.



Prowadzenie Biało-Czerwonych trwało dość krótko, a po skutecznym ataku Calina Dedu to rywale byli już na prowadzeniu. Wszystko miało się wyjaśnić w ostatnich pięciu minutach, gdy Polacy grali w przewadze. Jędraszczyk został uderzony w twarz i to Andras Szasz dostał karę dwóch minut, a tuż po tym trafił Mikołaj Czapliński. Zdecydowanym liderem rywali był za to Stanciuc, który po krótkiej chwili popisał się wyśmienitym rzutem z dystansu. W dramatycznej końcówce Polacy wyszli na prowadzenie za sprawą Widomskiego, a rzut wolny na wyrównanie mieli Rumuni. Calin Dedu rzucił jednak prosto w polski mur i to Biało-Czerwoni cieszyli się z awansu do turnieju finałowego mistrzostw Europy.



Do turnieju finałowego, który w styczniu 2026 roku wspólnie zorganizują Dania, Norwegia i Szwecja, awansowały po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy oraz cztery z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. W "polskiej" grupie awans uzyskali Portugalczycy, Polacy oraz Rumuni, którzy zajęli trzecie miejsce w grupie 8.



Polska - Rumunia 30:29 (15:14)

Polska: Jakub Skrzyniarz, Kacper Ligarzewski - Michał Daszek 8, Michał Olejniczak 6, Andrzej Widomski 6, Piotr Jędraszczyk 3, Mikołaj Czapliński 3, Maciej Gębala 2, Damian Przytuła 1, Paweł Paterek 1, Ariel Pietrasik, Piotr Jarosiewicz, Sebastian Kaczor.

Rumunia: Ionut Iancu, Mihai Popescu – Daniel Stanciuc 10, Iosif Buzle 5, Calin Dedu 4, Alexandru Andrei 3, Tudor Botea 2, Dan Racotea 2, Ionut Nistor 1, Andras Szasz 1, Ionut Stanescu 1, Robert Militaru, Sorin Grigore, Robert Nag, Liviu Caba, Andrei Dragan.

Karne minuty: Polska - 4; Rumunia – 8. Sędziowali: Ivan Pavicevic, Milos Raznatovic (Czarnogóra).

Wyniki meczów i tabela grupy 8:

Izrael - Portugalia 33:34 (15:17)



1. Portugalia 9 pkt



2. Polska 6 pkt



3. Rumunia 5 pkt



4. Izrael 4 pkt

PI, Polsat Sport