Tomasz Hajto ostro o sytuacji w polskiej piłce. "Trenerzy zgadzają się na wszystko"

Nie da się ukryć, że na ławkach trenerskich w Ekstraklasie dość często dochodzi do roszad. Czy to dobre? Dlaczego mamy tyle zmian? Czy nowy szkoleniowiec jest w stanie podnieść zespół z kolan i doprowadzić do niezłego wyniku? O tym w Cafe Futbol dyskutowali dziś Bożydar Iwanow, Tomasz Hajto, Roman Kołtoń, Kamil Kiereś i Szymon Grabowski.

- Jak spadasz na ostatnie miejsce w tabeli i ja jestem prezesem klubu, to nie będę patrzył na sentymenty i to, że wcześniej wywalczyłeś mi cztery awanse. Podam Ci przykład: Klopp z Dortmundem wygrywał wszystko. Przedłużył kontrakt, w grudniu był na miejscu spadkowym. Poszedł do Liverpoolu, który budował dość długo. Przedłużył umowę o jeden sezon, efekty wszyscy widzieliśmy. Wydawało się, że po nim nikt nic nie wygra. Przyszedł inny trener, zdobył mistrza. Nie ma ludzi niezastąpionych w piłce nożnej - powiedział Hajto.

Nasz ekspert zwrócił uwagę na fakt, że praca szkoleniowca w Polsce zdecydowanie różni się od tej za granicą. Zarzucił, że w naszym kraju nie rozdziela się spraw prywatnych od zawodowych.

- U nas jest to źle zorganizowane. Jako trener pracujesz 24 godziny na dobę. Zajmujesz się paznokciem piłkarza, wyrwaniem zęba dziecka, chorobą. Nikt o tym nie wie, że za granicą trenera nie interesują twoje prywatne sprawy. Ty masz przyjechać do pracy, wyjść, być punktualny i przygotowany. W Polsce trener żyje z piłkarzami, ich sprawami. Mamy 2025 rok i dalej są kluby, które płaca nieregularnie. Mówimy o profesjonalnej piłce. Nie wszystkie kluby mają normalną murawę, niejednokrotnie pracuje się tu w ciężkich warunkach. Czasami trenerzy zgadzają się na wszystko, tylko po to, żeby iść do pracy - skwitował Hajto.

