Wilfredo Leon przeszedł do historii! Nikt przed nim tego nie dokonał

Reprezentant Polski trafił do Lublina przed minionym sezonem, co było absolutnym hitem transferowym. Momentalnie drużyna Bogdanki stała się jednym z kandydatów do czołowych lokat PlusLigi, ale mało kto spodziewał się, że podopieczni Massimo Bottiego są w stanie sprawić aż taką sensację.

Niespodzianką był już triumf lublinian w Pucharze Challenge w debiucie w europejskich pucharach. Bogdanka dotarła do finału, w którym pokonała renomowaną i doświadczoną w zmaganiach na Starym Kontynencie ekipę Cucine Lube Civitanova. Z kolei w finałowym turnieju o Tauron Puchar Polski drużyna ze wschodniej części kraju przegrała w półfinale z Jastrzębskim Węglem, a rundę zasadniczą PlusLigi skończyła na czwartym miejscu.

W ćwierćfinale play-off Bogdanka pokonała PGE GiEK Skrę Bełchatów. Udział lublinian w półfinale nikogo nie zaskoczył, ale wydawało się, że walka o brązowy medal to maksimum, co zespół ten jest w stanie osiągnąć. Tymczasem Leon i spółka najpierw poradzili sobie z Jastrzębskim, a następnie w finale z Aluron CMC Wartą Zawiercie i sensacyjnie sięgnęli po historyczne mistrzostwo Polski.

Dla większości siatkarzy z Lublina to pierwszy taki sukces - również dla Leona, który w tym sezonie debiutował w PlusLidze. Gwiazdor naszej reprezentacji w przeszłości cieszył się z mistrzostwa Rosji oraz Włoch, co czyni go jedynym siatkarzem na świecie z triumfem w tych trzech najmocniejszych ligach siatkarskich. Nikomu innemu nie udało się tego dokonać.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ 31-latek w swoim siatkarskim CV posiada już 36 złotych medali, biorąc pod uwagę grę w klubach i reprezentacjach! To również czyni go jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii. Leon może pochwalić się m.in. czterema triumfami w Lidze Mistrzów oraz czterema mistrzostwami i Pucharami Rosji z Zenitem Kazań. Do tego sięgnął po mistrzostwo Włoch i trzykrotnie po Puchar Włoch z Sir Safety Perugia. Z kadrą Biało-Czerwonych zdobył Ligę Narodów oraz mistrzostwo Europy.

W sumie w swojej karierze Leon sięgnął po 52 medale.

