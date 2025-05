Za nami II Makroregionalny Turniej Piłki Siatkowej Olimpiad Specjalnych. Wiemy, kto będzie reprezentował Polskę w Pucharze Świata

Zawody odbyły się w Hali Azoty, gdzie na co dzień swoje domowe mecze rozgrywa utytułowany zespół PlusLigi - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Udział w turnieju wzięły drużyny z poszczególnych regionów oraz reprezentanci województw. Tym samym oglądaliśmy zmagania z udziałem ekip pochodzących z regionów łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, beskidzkiego, mazowieckiego, śląskiego i opolskiego.



Turniej w Kędzierzynie-Koźlu stanowił również przepustkę do Pucharu Świata, który odbędzie się w październiku w Katowicach.



Pierwsze miejsce zajęła drużyna Łódzkie, która wygrała turniej bez straty seta. W finale pokonali oni kadrę z Opolszczyzny zapewniając sobie możliwość gry w Pucharze Świata.



- Przyjechaliśmy z dobrą motywacją do gry, a to, że dzisiaj udało się wygrać w dwóch setach zawdzięczamy komunikacji, dobremu przyjęciu i wystawie. To są najważniejsze elementy w siatkówce - mówił Krystian Fąfara z łódzkiej drużyny na łamach oficjalnej strony organizatora zawodów.



- Mecz był wyrównany. Obie grupy walczyły ciężko o tę kwalifikację do Pucharu Świata. Tym razem na ten Puchar pojedzie drużyna z łódzkiego, bo po prostu dzisiaj byli od nas lepsi - przyznał Mateusz Marzec, finalista z drużyny Opolskie.



W ceremonii medalowej udział wziął zawodnik ZAKSY Kędzierzyn-Koźle - David Smith, który obserwował również zmagania uczestniczących ekip.

PI, Polsat Sport