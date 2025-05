Winiarski skomentował decyzje sędziów w finale PlusLigi. Wyjaśniamy kontrowersje

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin po raz pierwszy w historii zostali mistrzami Polski. W czwartym meczu o złoty medal pokonali u siebie Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:0. W Lublinie nie zabrakło emocji, zwłaszcza w pierwszym secie. I to właśnie co do niego wątpliwości miał trener zawiercian, Michał Winiarski.