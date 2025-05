Arriva Polski Cukier zagra w play-off.

Lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy po zagraniach Barreta Bensona i Viktora Gaddeforsa prowadzili sześcioma punktami. Maksymalnie różnica wzrosła nawet do dziewięciu punktów - torunianie byli nie do zatrzymania w ataku! Justin Robinson i Ajdin Penava starali się walczyć o lepszy wynik, ale po 10 minutach było 20:27. Druga kwarta była bardzo podobna, bo długo pod kontrolą Arriva Polskiego Cukru. Dopiero po późniejszej trójce MaCio Teague’a gospodarze zbliżali się na cztery punkty. WKS Śląsk nawiązywał rywalizację także dzięki akcjom Adama Waczyńskiego i Daniela Gołębiowskiego. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41:44.

Zaraz po przerwie trójka De’Jona Davisa dawała przewagę zespołowi trenera Arisa Lykogiannisa. Szybko sytuację zmieniali jednak ponownie Viktor Gaddefors i Divine Myles. Po akcji Barreta Bensona goście byli już lepsi o osiem punktów. Ostatecznie po rzutach wolnych reprezentanta Szwecji po 30 minutach było 55:65. W kolejnej kwarcie po zagraniach MaCio Teague’a wrocławianie zbliżyli się ponownie na zaledwie cztery punkty. Odpowiadał na to jednak Michael Ertel, dając sporo spokoju ekipie trenera Srdjana Suboticia. WKS Śląsk walczył do samego końca! Na około 30 sekund przed końcem zmniejszył straty do zaledwie dwóch punktów po trójce Teague’a. W kolejnej akcji trafił jednak Ertel! Ostatni rzut Senglina nie miał już znaczenia. To Arriva Polski Cukier wygrał 81:77 i dzięki temu zagra w fazie play-off!

Najlepszym zawodnikiem gości był Viktor Gaddefors z 21 punktami, 11 zbiórkami i 5 asystami. MaCio Teague zdobył dla gospodarzy 21 punktów i 4 zbiórki.

Śląsk Wrocław – Arriva Polski Cukier Toruń 77:81 (20:27, 21:17, 14:21, 22:16)

Śląsk Wrocław: Macio Teague 21, Jeremy Senglin 16, Emmanuel Nzekwesi 7, Dejon Davis 7, Adam Waczyński 6, Daniel Gołębiowski 5, Justin Robinson 5, Marcel Ponitka 4, Błażej Kulikowski 3, Ajdin Penava 3;

Arriva Polski Cukier Toruń: Viktor Gaddefors 21, Michael Ertel 17, Barret Benson 13, Dominik Wilczek 11, Divine Myles 8, Grzegorz Kamiński 6, Abdul-Malik Abu 3, Bartosz Diduszko 2, Ignacy Grochowski 0, Paweł Sowiński 0.

Pary play-off:

Anwil Włocławek (1) - Arriva Polski Cukier Toruń (8)

Trefl Sopot (2) - King Szczecin (7)

PGE Start Lublin (3) - Energa Icon Sea Czarni Słupsk (6)

Legia Warszawa (4) - Górnik Zamek Książ Wałbrzych (5)

plk.pl