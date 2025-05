Bokserski hat-trick! Trzej bracia wygrali walki na jednym turnieju

Na ringu w Hali MOSiR triumfowali 19-letni Oskar, 15-letni Antoni i 12-letni Jan. Całą trójkę z rozwoju sportowych pasji wspiera firma Kratki.com.

Reprezentujący BTS 1926 Broń Radom, ale przygotowujący się do swoich walk w klubie Warta School of Boxing w Wielkiej Brytanii, Oskar zdominował dwie pierwsze rundy pojedynku z Jakubem Luśtykiem do tego stopnia, że do trzeciej rundy rywala z klubu KB Płock nie wypuścił już jego narożnik, zapewniając radomianinowi kolejną wygraną.

- Cieszę się z kolejnej wygranej - mówi Oskar Bal. – Po raz pierwszy walczyłem w wadze poniżej 67 kg, co wymagało redukcji aż 7 kg i było sporym wyzwaniem, ale podołałem mu dzięki wsparciu Fit And Fat. Bardzo dziękuję także za pomoc w przygotowaniach trenerowi Adamowi Królikowi z Warta School of Boxing w Londynie. Dziękuję również wszystkim za doping. Świetnie było walczyć w moim rodzinnym mieście przed własną publicznością, a także świętować wygrane razem z moimi braćmi.



Następną walkę Oskar stoczy 7 czerwca w Londynie, gdzie zmierzy się z Joe Wattsem. Na przełomie września i października czeka go z kolei start w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U-23.



Jednogłośnie, na punkty, w Radomiu triumfowali także młodsi bracia Oskara. 15-letni Antoni, który reprezentuje klub Legia Warszawa, debiutując w kategorii +80 kg pokonał doświadczonego Llię Dinetsa z Ares Fight Klubu Warszawa.



- To był mój debiut w nowej kategorii wagowej, a także pierwsza walka w Radomiu, przed własną publicznością, dlatego bardzo cieszę się ze zwycięstwa, do tego w tak dobrym stylu – przyznaje Antoni Bal. – Dziękuję całemu mojemu sztabowi, rodzinie i kibicom, a także gratuluję moim braciom ich wygranych.



12-letni Jan, podopieczny klubu BTS 1926 Broń Radom, pokonał z kolei pochodzącego z Krakowa, utytułowanego Antoniego Cieślika w kategorii 60 kg. Już za dwa tygodnie Jana czeka udział w Mistrzostwach Polski Młodzików, które odbędą się w Świdnicy.



- To była dobra walka i udany, kolejny etap przygotowań do mistrzostw Polski – dodaje Jan Bal. – Mój przeciwnik miał dużo większe doświadczenie i aż 12 pojedynków na koncie, ale dzięki pracy z moimi trenerami byłem w stanie bardzo dobrze przygotować się do walki i wygrać, z czego bardzo się cieszę. Gratulacje także dla Oskara i Antoniego.



Na tym jednak nie koniec sportowych emocji z minionego weekendu. Brat bliźniak Jana, Franciszek, rozpoczął w Bydgoszczy sezon Kartingowych Mistrzostw Polski, regularnie walcząc w czołowej dziesiątce silnie obsadzonej klasy Junior OK i kończąc zawody na solidnym, dwunastym miejscu.

