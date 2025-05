Brak Ronaldo to nie problem. Najwyższe zwycięstwo w historii ligi saudyjskiej

Al-Nassr, grające bez Cristiano Ronaldo w składzie, rozgromiło Al-Okhdood aż 9:0 w meczu 31. kolejki ligi saudyjskiej. Bohaterem spotkania został Sadio Mane, który aż czterokrotnie wpisał się na listę strzelców. Dzięki tej efektownej wygranej podopieczni Stefano Piolego awansowali na trzecie miejsce w ligowej tabeli. Co więcej, rezultat ten przechodzi do historii - to najwyższe zwycięstwo zanotowane kiedykolwiek na saudyjskich boiskach ligowych.