Nagły zwrot akcji i wielkie nerwy w walce o mistrzostwo Polski! Podcinamy gałąź, na której siedzimy

Na dwie kolejki przed końcem sezonu w Ekstraklasie Raków stracił fotel lidera. Wprawdzie rachunek prawdopodobieństwa nadal daje mu więcej szans na mistrzostwo Polski niż Lechowi, ale jeśli Lech Poznań, rzutem na taśmę, wyrwie tytuł "Medalikom" tytuł, to głównie dlatego, że ściany nie pomagają im tak jak konkurentom.

Raków Częstochowa poniósł czwartą porażkę u siebie, podczas gdy Lech i Jagiellonia w domu ponieśli tylko po dwie porażki. Inaczej się gra na kameralnym stadionie, przy wsparciu 5,5 tys., jakim dysponuje Raków, a inaczej przy wsparciu 20 tys. fanów, jakie mają w Białymstoku, czy prawie 29 tys., a takie audytorium ma przy Bułgarskiej Lech.

Marek Papszun i jego załoga na pewno nie opuszczą głowy. Raków jedzie do Kielc na starcie Koroną, a na koniec zmierzy się u siebie z Motorem. Lecha czeka wyprawa do GKS-u Katowice, który walczy o miano najlepszego beniaminka z Motorem, a później "Kolejorza" czeka starcie z Piastem u siebie.

Oczywiście, dzięki historycznemu rankingowi Lech będzie miał łatwiejszą drogę do Ligi Mistrzów. Ale Raków jest w innej lidze pod względem skutecznej defensywy. Stracił zaledwie 21 bramek w sezonie, a Lech - o osiem więcej, Jagiellonia - aż o 19 więcej!

Raków ma jeszcze głębszy problem niż porażka z Jagiellonią. Jak to możliwe, że w XXI wieku i to jeszcze pod Jasną Górą, ktokolwiek wpada na tak szalony pomysł, by obrażać bliźniego, tylko dlatego, że ma inny kolor skóry?! Tym bardziej, że rasistowskie pohukiwania dotknęły tak sympatycznego i dobrego zawodnika, jakim jest Afimico Pululu. Trzeba mieć kamień w miejscu serca, by decydować się na takie poniżanie kogokolwiek.

Spadkowicze znani niemal w komplecie. Reflektory na Komisję ds. Licencji Klubowych

Właściwie klamka już zapadła, jeśli chodzi o spadkowiczów. Z ligą żegnają się: po pięciu latach Stal Mielec, i po 17 sezonach Śląsk Wrocław. Dla Ekstraklasy smutnym zjawiskiem jest zwłaszcza degradacja Śląska z piękną Tarczyński Areną i trzecią w lidze średnią frekwencją, która sięga prawie 19 tys. kibiców. Miejsce Śląska zajmie Bruk-Bet Termalica, który jest stabilnym finansowo klubem, ale z zupełnie innej bajki pod względem marketingu i wizerunku. Tylko cud przed degradacją może uratować Puszczę Niepołomice, która potrzebuje trzech zwycięstw z rzędu, by się utrzymać. W ostatnich dwóch kolejkach będzie się toczyć rywalizacją o szesnastą pozycję, gdyż nie można wykluczyć, że Lechia Gdańsk przejdzie procedurę licencyjną. W przeciwnym razie 16. lokata da utrzymanie.

Polska racja stanu w lesie. Coraz mniej rodzimych piłkarzy

Z punktu widzenia polskiej racji stanu, musimy się też zastanowić nad repolonizacją ligi. "Stranieri" są oczywiście ubarwieniem, wzbogaceniem naszej ligi, jak Afimico Pululu. Ale nie wszyscy. Sprowadzanie piłkarza zagranicznego do roli rezerwowego czy zapchajdziury jest wyrzucaniem pieniędzy w błoto i zabieraniem szansy polskiej młodzieży, na ile by ona słaba, po etapie CLJ, nie była.

Dość podkreślić, że w wyjściowych składach bieżącej kolejki znalazł się aż 99 "stranierich" i tylko 77 Polaków. Rodzimi piłkarze mieli przewagę tylko w dwóch spotkaniach: Zagłębia Lubin z Widzewem (15:7), Motoru z Piastem (13:9) i Lechii z Koroną (12:10).

Na dobrą sprawę tylko beniaminkowie GKS Katowice, Motor i stały bywalec Ekstraklasy Górnik Zabrze świadomie opierają swe składy o Polaków. Cracovia i Raków posłały na boisko tylko po jednym rodzimym piłkarzu. Efekty tego ślepego pędu mamy później takie, że w czołowej dziesiątce strzelców polskiej Ekstraklasy jest dwóch Portugalczyków i ani jednego Polaka, a na powołaniach do reprezentacji Polski przedstawicieli Ekstraklasy nie ma prawie wcale.

Oczywiście, "stranieri" mieli spory udział w wydźwignięciu ligi na 15. miejsce w rankingu UEFA. Trudno wyobrazić sobie ćwierćfinał Ligi Konferencji Jagiellonii bez Jesusa Imaza, czy Pululu. Legia pięła się w Europie, bo bramki strzelali Morishita, Gual, Luquinhas, a dostępu do bramki bronił Kapuadi, któremu nawet oferowano polski paszport. Ogólnie jednak klubom, do "tu i teraz", powinno włączyć się myślenie: "co będzie jutro?". Na razie są w modzie rosnące nakłady na szkolenie, pięciogwiazdkowe akademie piłkarskie. One jednak muszą się przerodzić w końcu w przywrócenie balansu między Polakami a obcokrajowcami w sztandarowej lidze w naszym kraju.

Czesi nie podcinają gałęzi, na której siedzą

Marzymy o tym, by w rankingu lig Starego Kontynentu wspiąć się na dziewiątą lokatę, którą szczycą się Czesi. Sęk w tym, że oni od dawna nie podcinają gałęzi, na której siedzą. W ośmiu meczach ostatniej kolejki Chance Ligi wyszło w podstawowym składzie aż 119 Czechów i tylko 59 obcokrajowców. Nawet w szlagierze Slavia Praga – Sparta Praga (2:1) rodzimi piłkarze mieli przewagę 15:7.

U nas mistrzem kraju zostanie Lech, który wystawia od początku czterech Polaków, bądź Raków, który naszą flagą macha tylko przy obsadzie bramki.