Decyzja zapadła! Ancelotti poprowadzi jedną z najlepszych reprezentacji świata

Choć Ancelotti miał jeszcze rok ważnego kontraktu z "Królewskimi", obie strony postanowiły zakończyć współpracę. Powodem są niespełnione oczekiwania zarówno kibiców, jak i władz klubu. Real przygotowuje się do symbolicznego pożegnania Włocha na Santiago Bernabeu, a jego następcą - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - ma zostać Xabi Alonso, który rozstaje się z Bayerem Leverkusen.

CBF (Brazylijski Związek Piłkarski) nie pozostawiła miejsca na spekulacje. W oficjalnym komunikacie brazylijskiej federacji na platformie X prezydent Ednaldo Rodrigues ogłosił, że Ancelotti poprowadzi reprezentację Brazylii co najmniej do zakończenia mundialu w 2026 roku. Jak zaznaczył, zatrudnienie Włocha to "nie tylko strategiczny ruch, ale jasna deklaracja ambicji powrotu na szczyt światowego futbolu".

65-latek zostanie pierwszym zagranicznym trenerem w historii "Selecao". Swoją przygodę z reprezentacją rozpocznie w czerwcowych meczach eliminacyjnych Mistrzostw Świata - Brazylia zmierzy się z Ekwadorem i Paragwajem.