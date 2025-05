Radosna nowina! Polska lekkoatletka spodziewa się dziecka

"Będziemy rodzicami!" - napisała biegaczka na Instagramie. Gratulacje 25-latce złożyły m.in. koleżanki z bieżni - Magdalena Stefanowicz, Nikola Horowska czy Małgorzata Hołub-Kowalik.

Topolnicka (panieńskie nazwisko: Czapla) specjalizuje się w biegu na 800 metrów. Zawodniczka ma za sobą starty w licznych zmaganiach juniorskich rangi mistrzowskiej. Wychowanka Płomienia Sosnowiec brała udział m.in. w ME juniorów młodszych w Tbilisi oraz MŚ juniorów w Bydgoszczy. Obie imprezy odbyły się w 2016 roku. Pięć lat później wystartowała w młodzieżowych mistrzostwach Europy w Tallinnie. W stolicy Estonii awansowała do finału biegu na 800 metrów, ale go nie ukończyła.

Na szczeblu seniorskim startowała m.in. w mistrzostwach Europy w Monachium (2022) i Rzymie (2024). Swój rekord życiowy ustanowiła podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej 6 sierpnia 2022 roku. Do mety dobiegła z czasem 1:59,86.

Niespełna dwa miesiące po tamtym wydarzeniu zawodniczka wzięła ślub i odeszła od panieńskiego nazwiska Czapla. Jej mężem został Szymon Topolnicki - były lekkoatleta, a obecnie trener przygotowania motorycznego.

mtu, Polsat Sport