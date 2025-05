Skradziona flaga, bijatyka i interwencja policji w polskiej lidze. Wylegitymowano ponad 40 osób

Mecz został przerwany w 77. minucie - już podczas wyniku 3:0. Powodem było opuszczenie sektoru przez podrażnionych wynikiem kibiców z Jeleniej Góry, którzy wtargnęli na murawę i ruszyli w kierunku sympatyków z Gubina.

Fani Cariny postanowili się bronić i chwilę później zamiast meczu piłkarskiego, można było oglądać pokaz sztuk walk z udziałem kilkudziesięciu delikwentów.

Kibice gości zerwali flagę z nazwą i barwami klubowymi ekipy gospodarzy. Została ona odebrana dopiero po interwencji funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim, którzy wkroczyli na stadion uzbrojeni w tarcze.

"Mecz zgromadził około 250 kibiców. W związku ze zdarzeniem wobec kibiców podjęto czynności, między innymi wylegitymowano ponad 40 osób. Na stadionie przywrócono ład i porządek, przerwany mecz wznowiono oraz odzyskano zerwaną flagę" - napisała Lubuska Policja za pośrednictwem portalu "X".

W trakcie sobotniego meczu (10.05) pomiędzy Carina Gubin, a KS Karkonosze Jelenia Góra doszło do zdarzenia, podczas którego kibice przyjezdni wbiegli na murawę boiska, a następnie z ogrodzenia sektora gospodarzy zerwali flagę z nazwą i barwami klubowymi Cariny Gubin. Zerwana… pic.twitter.com/dyI7xXpOWQ — Lubuska Policja (@Lubuska_Policja) May 11, 2025

Obie drużyny wciąż mają matematyczne szanse na awans do drugiej ligi. Po 29 kolejkach Carina plasuje się na czwartej lokacie w lidze ze stratą trzech punktów do drugiej Miedzi Legnica II. Znajdujące się na szóstej pozycji Karkonosze Jelenia Góra tracą do rezerw "Miedzianki" 11 "oczek". Do końca ligi zostało pięć kolejek.

