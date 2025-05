Barcelona krok od mistrzostwa. Może je zdobyć bez wychodzenia na boisko

Po niedzielnym El Clasico, które Barcelona wygrała u siebie 4:3, kataloński klub ma trzy kolejki przed końcem sezonu 82 punkty, a Real - 75. W przypadku równej liczby punktów wyżej sklasyfikowany jest zespół z lepszym bilansem bezpośrednich meczów, a drużyna Lewandowskiego i Szczęsnego wygrała oba ligowe starcia. Dlatego tylko zwycięstwo "Królewskich" nad Mallorcą przedłuży ich już i tak płonne nadzieje na obronę tytułu. Trzecie w tabeli Atletico Madryt (75 pkt) nie liczy się już w walce o pierwsze miejsce.

Trener liderów Hansi Flick chwalił podopiecznych za ich charakter po niedzielnym meczu, w którym gospodarze przegrywali 0:2, ale jeszcze przed przerwą zdobyli cztery gole.

- Mentalność tej drużyny jest niesamowita. Musiała odrobić dwie bramki straty, i to jeszcze bezpośrednio po porażce w Mediolanie - skomentował Niemiec, odnosząc się do przegranego 3:4 po dogrywce rewanżu półfinału Ligi Mistrzów z Interem.

- Ale nasza praca jeszcze się nie zakończyła. Musimy być stabilniejsi w defensywie, a trudno to trenować, kiedy gra się mecze co trzy dni - dodał Flick.

Choć w środowym meczu z Mallorcą Real jest faworytem, długa lista kontuzjowanych może utrudnić "Królewskim" zadanie. Kończący pracę w tym klubie i przenoszący się do reprezentacji Brazylii Włoch Carlo Ancelotti nie będzie mógł wystawić prawdopodobnie aż dziewięciu piłkarzy. Z urazami zmagają się: Daniel Carvajal, Brazylijczyk Eder Militao, Francuz Eduardo Camavinga, Niemiec Antonio Rudiger, Francuz Ferland Mendy, Austriak David Alaba; po El Clasico do tej listy dołączyli też Brazylijczyk Vinicius Jr i Lucas Vazquez, a do tego wtorkowy trening przedwcześnie opuścił Brazylijczyk Rodrygo.

Walka o tytuł wydaje się już rozstrzygnięta, ale wielu piłkarzy w Hiszpanii ma jeszcze o co walczyć. Wśród nich są Lewandowski i francuski napastnik Realu Kylian Mbappe, którzy ścigają się o koronę króla strzelców. Polak, który w ekstraklasie pauzuje od 19 kwietnia z powodu urazu mięśnia uda, ma 25 bramek, a Mbappe - 27. Czołowa dwójka ma sporą przewagę nad trzecim w zestawieniu Chorwatem Ante Budimirem z Osasuny Pampeluna - 19 goli.

Poza tym ciekawie wygląda rywalizacja o miejsca w czołowej piątce, które dają awans do następnej edycji Ligi Mistrzów. Barcelona, Real i Atletico mogą już być spokojne, a o lokaty 4-5 walczą Athletic Bilbao - 64 pkt, Villarreal - 61 oraz finalista Ligi Konferencji Betis Sewilla - 58.

W środę Villarreal podejmie walczącą o utrzymanie ekipę Leganes, natomiast w czwartek Betis zmierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano, a Athletic - z Getafe, również na stadionie rywala.

Za plecami tej trójki ważą się także losy awansu do innych europejskich rozgrywek. Szansę zakwalifikowania się do nich wciąż ma nawet 12. w tabeli Real Sociedad.

Zdegradowany jest już Real Valladolid, a w strefie spadkowej są Las Palmas - 32 pkt oraz Leganes - 34. Bezpieczne nie jest jednak jeszcze nawet zajmujące 13. miejsce Getafe - 39 pkt

JŻ, PAP