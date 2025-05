Gladiatory 2025: Poznaliśmy nominacje w ORLEN Superlidze Kobiet

Głosowanie na Gladiatory 2025 wkracza w decydującą fazę. Kapituła złożona z dziennikarzy sportowych oraz ekspertów wyłoniła najlepsze szczypiornistki i trenerów, którzy otrzymali nominacje do prestiżowych nagród ORLEN Superligi Kobiet w dziewięciu z 11 kategorii. Obrady, które odbyły się w poniedziałek, 12 maja w siedzibie Superligi, były pełne konstruktywnych uwag i burzliwych dyskusji, zakończonych wspólnym konsensusem.

SuperGladiator dla Beaty Kowalczyk i Joanny Wagi

Kapituła ORLEN Superligi Kobiet zdecydowała o przyznaniu specjalnego wyróżnienia – SuperGladiatora – dwóm wybitnym zawodniczkom, które po zakończeniu sezonu 2024/2025 żegnają się z zawodową piłką ręczną. Beata Kowalczyk i Joanna Waga zostaną uhonorowane za swoje imponujące kariery, które na trwałe zapisały się w historii polskiego szczypiorniaka. Beata Kowalczyk przez 26 sezonów nieprzerwanie występowała w ORLEN Superlidze Kobiet, regularnie wzbogacając swoją kolekcję medali i stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych bramkarek w kraju. Jej konsekwencja, poziom sportowy i nieustanna gotowość do walki sprawiły, że dziś uznawana jest za ikonę kobiecej piłki ręcznej w Polsce na pozycji bramkarki. Joanna Waga to z kolei jedna z najskuteczniejszych zawodniczek w historii rozgrywek. Przez 21 sezonów zdołała zdobyć aż 1 831 bramek, co obecnie plasuje ją na drugim miejscu wśród najlepszych aktywnych strzelczyń ORLEN Superligi Kobiet.

Reprezentantki dziewięciu klubów ORLEN Superligi Kobiet powalczą o statuetki Gladiatorów

Najwięcej nominacji – aż dziewięć – zdobyły zawodniczki aktualnych mistrzyń Polski z KGHM Zagłębia Lubin. Tuż za nimi plasują się KPR Gminy Kobierzyce z ośmioma wyróżnieniami oraz z sześcioma Energa Start Elbląg, uznawana za rewelację sezonu. Po trzy nominacje trafiły do zawodniczek MKS-u URBIS Gniezno oraz Sośnicy Gliwice, a po dwie do szczypiornistek PGE FunFloor Lublin i Piotrcovii Piotrków Trybunalski. Po jednej nominacji otrzymały natomiast zawodniczki Młynów Stoisław Koszalin oraz KPR Ruchu Chorzów. Bez żadnego wskazania pozostała jedynie drużyna Energi Szczypiorno Kalisz.

Najwięcej nominacji w plebiscycie na najlepsze zawodniczki sezonu otrzymała Małgorzata Buklarewicz (KPR Gminy Kobierzyce), która znalazła się aż w trzech kategoriach: Boczna Rozgrywająca, Obrończyni oraz Zawodniczka Sezonu. Po dwie nominacje trafiły do pięciu zawodniczek. Magdalena Drażyk (KPR Gminy Kobierzyce) została wyróżniona w kategoriach Środkowa Rozgrywająca oraz Zawodniczka Sezonu. Monika Maliczkiewicz (KGHM Zagłębie Lubin) walczy o tytuły Bramkarki oraz Zawodniczki Sezonu. Weronika Kordowiecka (Sośnica Gliwice) została nominowana w kategoriach Bramkarka oraz Wybór Sezonu. W dwóch kategoriach - Boczna Rozgrywająca i Zawodniczka Sezonu – nominowana została także Kinga Jakubowska z KGHM Zagłębia Lubin, a taki sam zestaw nominacji przypadł także Aleksandrze Zych z Energi Start Elbląg.

O miano najlepszego szkoleniowca sezonu 2024/2025 powalczy Bożena Karkut (KGHM Zagłębie Lubin), Marcin Palica (KPR Gminy Kobierzyce) oraz Magdalena Stanulewicz (Energa Start Elbląg).

O tytułach zdecydują kibice, zawodniczki i sztaby szkoleniowe

Już teraz kibice mogą głosować na swoje faworytki w oficjalnej aplikacji ORLEN Superligi, dostępnej na urządzenia mobilne z systemem Android (POBIERZ) oraz IOS (POBIERZ). Każdy głos ma znaczenie, a zwycięstwo może zależeć właśnie od Ciebie!

Głosy kibiców stanowią 40% wagi końcowego wyniku, natomiast pozostałe 60% to głosy oddane przez zawodniczki oraz sztaby szkoleniowe wszystkich klubów ORLEN Superligi Kobiet. Głosowanie potrwa do 21 maja.

Wyjątkiem od tej reguły są dwie kategorie Gladiatorów. Nominację w kategorii Wybór Sezonu otrzymały trzy zawodniczki, które kibice najczęściej wybierali do tytułu Zawodniczki Serii.

Z kolei tytuł Królowej Strzelczyń otrzyma zawodniczka, która w trakcie całego sezonu 2024/2025 będzie miała na swoim koncie najwięcej rzuconych bramek.

Uroczyste wręczenie Gladiatorów nastąpi bezpośrednio po zakończeniu meczu pomiędzy KGHM Zagłębiem Lubin a PGE FunFloor Lublin. Spotkanie to zostanie rozegrane w niedzielę, 25 maja o godz. 12:30. Transmisja tego hitowego starcia oraz ceremonii finałowej w Polsat Sport 1.

SuperGladiator:

- Beata Kowalczyk (KPR Gminy Kobierzyce)

- Joanna Waga (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Nominacje do Gladiatorów 2025:

Zawodniczka Sezonu:

- Małgorzata Buklarewicz (KPR Gminy Kobierzyce)

- Magdalena Drażyk (KPR Gminy Kobierzyce)

- Kinga Jakubowska (KGHM Zagłębie Lubin)

- Monika Maliczkiewicz (KGHM Zagłębie Lubin)

- Aleksandra Zych (Energa Start Elbląg)

Wybór Sezonu:

- Weronika Kordowiecka (Sośnica Gliwice)

- Żaneta Lipok (MKS URBIS Gniezno)

- Joanna Wołoszyk (Energa Start Elbląg)

Trener Sezonu:

- Bożena Karkut (KGHM Zagłębie Lubin)

- Marcin Palica (KPR Gminy Kobierzyce)

- Magdalena Stanulewicz (Energa Start Elbląg)

Bramkarka Sezonu:

- Weronika Kordowiecka (Sośnica Gliwice)

- Monika Maliczkiewicz (KGHM Zagłębie Lubin)

- Basia Zima (KGHM Zagłębie Lubin)

Boczna Rozgrywająca Sezonu:

- Małgorzata Buklarewicz (KPR Gminy Kobierzyce)

- Katarzyna Cygan (MKS URBIS Gniezno)

- Mariane Fernandes (KGHM Zagłębie Lubin)

- Kinga Jakubowska (KGHM Zagłębie Lubin)

- Aleksandra Zych (Energa Start Elbląg)

Środkowa Rozgrywająca Sezonu:

- Magdalena Drażyk (KPR Gminy Kobierzyce)

- Malwina Hartman (MKS URBIS Gniezno)

- Lucyna Sobecka (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Obrotowa Sezonu:

- Joanna Andruszak (PGE Funloor Lublin)

- Klaudia Grabińska Energa (Energa Start Elbląg)

- Anastasiya Melekestseva (KPR Gminy Kobierzyce)

Skrzydłowa Sezonu:

- Magda Balsam (PGE FunFloor Lublin)

- Joanna Gadzina (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

- Wiktoria Kostuch (Sośnica Gliwice)

- Aneta Promis (KGHM Zagłębie Lubin)

- Mariola Wiertelak (KPR Gminy Kobierzyce)

Obrończyni Sezonu:

- Małgorzata Buklarewicz (KPR Gminy Kobierzyce)

- Joanna Drabik (KGHM Zagłębie Lubin)

- Aleksandra Kucharska (KPR Gminy Kobierzyce)

Odkrycie Sezonu (zawodniczka do 23 lat):

- Anastasiia Bondarenko (Ruch Chorzów)

- Zofia Chwojnicka (Energa Start Elbląg)

- Kinga Lemiech (Młyny Stoisław Koszalin)

