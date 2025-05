Hurkacz zabrał głos po zwycięstwie. Polak podziękował kibicom

- Niesamowicie się cieszę z dzisiejszego zwycięstwa, był to naprawdę bardzo zacięty mecz, kilka razy przerywany deszczem. Już mieliśmy wracać znowu na kort, ale zaczęło lać - powiedział polski tenisista.

- Zawróciliśmy i mieliśmy kolejne półtorej-dwie godziny na to, żeby coś małego zjeść, zrelaksować się, porozciągać - zaznaczył.

Jak dodał, mógł wtedy mentalnie odpocząć, nie myśleć o grze, by dać sobie chwilę spokoju i relaksu; po to, by "kiedy przyjdzie czas na grę, być w 100 procentach gotowym".

- Cieszę się z wygranej i bardzo dziękuję za całe wsparcie, które otrzymuję. Jest to naprawdę wyjątkowe - podkreślił Hurkacz.

IM, PAP