Kto najlepszym siatkarskim trenerem 25-lecia? Wielkie nazwiska w gronie nominowanych

Gala 25-lecia Polskiej Ligi Siatkówki odbędzie się we wtorek 20 maja w Warszawie. Będzie to okazja do podsumowania ćwierć wieku wspaniałej historii, która rozpoczęła się w 2000 roku, gdy założono PLS. W trakcie imprezy przyznane zostaną wyróżnienia dla najlepszych klubów, sportowców oraz szkoleniowców w historii tych rozgrywek. Kto został nominowany w kategorii trener 25-lecia?

Daniel Castellani – z siatkarzami Skry Bełchatów trzykrotnie wywalczył mistrzostwo Polski (2007, 2008, 2009), dwukrotnie Puchar Polski (2007, 2009). Z ZAKSĄ sięgnął po wicemistrzostwo i Puchar Polski (2013).

Andrzej Kowal – największe sukcesy odniósł z Asseco Resovią, z którą trzykrotnie zdobył mistrzostwo (2012, 2013, 2015) oraz dwukrotnie wicemistrzostwo Polski (2014, 2016); sięgnął też po Suprepichar (2013).

Ireneusz Mazur – ze Skrą Bełchatów dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo i Puchar Polski (2005, 2006); z AZS Częstochowa wywalczył wicemistrzostwo kraju.

Jacek Nawrocki – z PGE Skrą Bełchatów dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Polski (2010, 2011) i raz po wicemistrzostwo (2012); dwukrotnie sięgnął też po Puchar Polski (2011, 2012) i raz po Superpuchar Polski.

Waldemar Wspaniały – z drużyną Mostostal-Azoty Kędzierzyn-Koźle zdobył cztery tytuły mistrza Polski z rzędu w latach 2000–2003 oraz trzy Puchary Polski.

Polsat Sport, plusliga.pl