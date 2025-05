Trener i reprezentant kraju przegrali zakład. Zafundują siatkarzowi... przeszczep włosów

O zakładzie, zawartym przez byłego znakomitego bułgarskiego siatkarza, a obecnie trenera Lokomotiwu Płamena Konstantinowa, a także reprezentanta Rosji Dmitrija Łyzika, opowiedział w rozmowie z mediami Iljas Kurkajew, środkowy ekipy z Nowosybirska.

- Podczas jednego z treningów Łyzik zażartował z Kurbanowa, że jeśli Lokomotiw awansuje do finału Pucharu Rosji, opłaci Omarowi bilet do Turcji i operację przeszczepu włosów w jednej z tamtejszych klinik. Rozmowę usłyszał trener Konstantinow, który dodał, że sam dorzuci się do przeszczepu, ale tylko pod warunkiem, że nasz klub sięgnie po trofeum - powiedział Kurkajew, cytowany przez bułgarski Sportal.bg.

Nie wiadomo, czy to właśnie wizja bujnej czupryny podziałała na Omara Kurbanowa, który mimo zaledwie 24 lat ma ogromne problemy z łysieniem, tak mobilizująco, ale przyjmujący... poprowadził Lokomotiw Nowosybirsk do triumfu w Pucharze Rosji, będąc najlepiej punktującym zawodnikiem swojego klubu zarówno w wygranym 3:1 półfinale z Zenitem Kazań, jak i finałowym starciu z Dynamem Moskwa, zakończonym zwycięstwem Lokomotiwu 3:2. Kurbanow został również wybrany do Najlepszej Drużyny rozgrywek o Puchar Rosji.

- Nie wiem, jak do tego podejdzie sam Omar, ale jeżeli zdecyduje się na przeszczep, to... no cóż, trener i "Dima" będą musieli wyłożyć pieniądze z własnych kieszeni. Wyszło śmiesznie, a jednocześnie ciekawie i z klasą - zakończył Kurkajew.

Dla Lokomotiwu był to trzeci w historii klubu triumf w Pucharze Rosji. Wcześniej drużyna z Nowosybirska zdobywała go w 2010 i 2011 roku.